REFLEJOS DE SOL

LOS EJES DE MI CARRETA

¿Se acuerda de una canción que cantaba Atahualpa Yupanqui que decía: “porque no engraso los ejes, me llaman abandonao, si a mí me gusta que suenen paqué los quiero engrasaos… los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar”.

Bueno, pues en Guanajuato corremos el riesgo de que si no nos “ponemos las pilas” (de litio, de una vez), nos vamos a quedar como el célebre cantor argentino, pues al paso que vamos, los vehículos que se elaboran en las siete empresas armadoras establecidas en el estado van a ser objeto de nuestra nostalgia y nuestro canto, así como los miles de empleos que generan y de los que viven tantas familias guanajuatenses y también japonesas, por cierto.

La industria tiene que apurarse a reconvertir su forma de trabajar para adaptarse a los nuevos tiempos. Vehículos eléctricos es lo que viene y ya está aquí.

¿Está preocupado porque no le surten el microchip y tiene parada su línea de producción? ¿No sabe cómo pasar de la gasolina al litio? Corra a las 11 am al edificio G100 en Silao. El diputado Miguel Salim, presidente de la comisión de Desarrollo Económico y Social del congreso del estado de Guanajuato está convocando a una mesa de trabajo para dialogar con empresarios sobre la industria automotriz.

LA INFANCIA NO ES UN NEGOCIO

El Sol del Bajío nos sorprende hoy con la insólita noticia de que en Celaya tres mujeres fueron sentenciadas a tres años de prisión por utilizar a sus cinco hijos menores de edad para pedir dinero a automovilistas y transeúntes. No sólo eso, a veces las señoras de plano rentaban a los niños. Los cargos son: corrupción de menores en el supuesto de mendicidad, en calidad de inducir y mantener esta situación en agravio de sus menores hijos.

Hasta doce horas diarias tenían que pedir limosna los infantes para obtener hasta 200 pesos diarios. La Fiscalía General del Estado aplicó medidas de protección para las víctimas, en coordinación con el DIF estatal, para su atención inmediata.

Así que la próxima vez que vea a un infante pidiendo limosna en una situación de lástima, la sugerencia es que por ningún motivo le de dinero, pues lo que sucede es que un adulto está abusando de esa persona y lucrando. La buena noticia es que las autoridades no sólo han detenido a las responsables sino que las han sentenciado y ojalá todos se enteren de este caso para que no vuelva a ocurrir y, de ser el caso, sea denunciado de inmediato a las autoridades.

EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE (COMO EL ÓMICRON)

Si no sabe qué hacer este 14 de febrero, aquí le sugerimos dos ideas. El Sol de León informa hoy que si lo suyo es el desamor y la decepción amorosa, puede acudir al Mercado Aldama ya que ahí se ofrecen toda clase de artilugios para combatir el “mal de amores”, como perfumes, polvos, veladoras “Ven a mí” para que el marido regrese al hogar o amuletos, pajaritos de chuparrosa, rosas con miel, miel de amor y amor brujo “para hacer un amarre total”. Todo es cuestión de fe, dicen los expendedores, para que el ritual funcione.

Ahora que si usted está feliz y amistoso, la buena noticia es que el patronato de la Feria Estatal León 2022 dio a conocer la ampliación de los festejos hasta el día domingo 13 de febrero, con acceso gratis a los visitantes, a partir del jueves 10.

El miércoles, en el Palenque se contará con la presentación en concierto de Edith Márquez, quien no pudo realizar su espectáculo musical por haberse infectado de coronavirus. Así que ¡Todos contentos a la Feria! Nomás que con cubrebocas, por favor.

DONOVAN EL GANADOR

Y desde este espacio enviamos una felicitación al joven campeón mexicano Donovan Carrillo, leonés por adopción. Pase lo que pase, Donovan ya ha pasado a la historia como un campeón en las competencias de patinaje artístico en los juegos olímpicos de invierno en China. El vecino de León, Guanajuato, participará en la final hoy a las 19:15 horas en la señal de MARCA Claro y Claro Sports y todos vamos a aplaudirle desde México porque además, es guanajuatense por querencia.