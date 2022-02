REFLEJOS DE SOL

GENERAL MOTORS, ¿EFECTO DOMINÓ?

Para cuando usted esté leyendo esta columna, seguramente ya se sabrá qué sindicato tomó la delantera y tendrá la facultad de negociar el contrato colectivo de trabajo frente a la empresa estadounidense General Motors, con sede en Silao, Guanajuato.

Para dimensionar la relevancia del tema, considere que expertos, inversionistas, congresistas, corporativos y autoridades de Estados Unidos, Canadá y México han estado mordiéndose las uñas las últimas 48 horas. La razón: la decisión de 6 mil trabajadores de definirse por un sindicato u otro puede generar un “efecto dominó” que impacte de llenó a toda la región de Norteamérica.

Sin jugar al adivinador, es probable que si las autoridades consideran que el proceso fue totalmente pulcro, florezcan los señalamientos y la evidencia de compra de votos y amenazas que durante la jornada electoral de dos días refirieron los trabajadores; apuntando directamente al sindicato de la CTM. En cuyo caso, la teoría dice, se tendrían que activar los mecanismos que contempla el T-MEC para resolver una eventual controversia en un panel internacional.

Por otro lado, si logra posicionarse el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz, lo cual, resultaría histórico por ser la primera vez que le arrancan un contrato colectivo de este calibre a la CTM, se manda un mensaje poderosísimo a toda la fuerza laboral dentro de armadoras en el país… y la región: pueden derrotar a sus sindicatos históricos y buscar mejorar sus condiciones laborales.

En medio de todo este juego estratégico comercial y trinacional, resalta, por lo oculto que está, un aspecto clave en la trama: la posición de General Motors, corporativo que intentó, una y otra vez, y lo más que pudo, retrasar este proceso de apertura y democracia sindical. Especulaciones hay muchas al respecto. Pero, en este espacio esperamos que, una vez que se haya definido qué sindicato ganó y se empiece a medir el impacto de la decisión, caiga por completo el telón y muestre a los espectadores de los 3 países de qué están hechos.

REACTIVACIÓN DE A DEVERAS

Seguimos como humanidad aprendiendo lecciones de la pandemia. Una de ellas es que, ante la adversidad, es necesario adaptarse y no quedarse inmóvil. En ese sentido, la Feria de León ha sido un ejemplo, con todo y la vehemencia de sus asistentes por ver a sus artistas favoritos. Y es que, este magno evento que termina en escasos 6 días ha dejado, hasta el momento, una derrama económica de cerca de 2 mil millones de pesos. Sin duda, se trata de un respiro económico necesario después del frenón en seco que implicó la dura crisis sanitaria por Covid-19, de la cual, por cierto, aún no salimos. Así que si usted se pregunta cómo puede ayudar a generar un dinamismo económico en la región, no dude en hoy cantar con Gloria Trevi el Dr Psiquiatra o el fin de semana corear junto al "potrillo" Alejandro Fernández los grandes temas de Don Vicente o zapatearle un rato con Banda MS.

Jalón de orejas

La “Mañanera” del presidente López Obrador ha sido una herramienta para descalificar a periodistas, pues tiene incluso una sección “¿Quién es quién en las mentiras?” en la cual, más allá de un debate en condiciones igualitarias, se usa toda la fuerza del púlpito presidencial para mofarse de quienes ejercen la libertad de expresión de manera profesional.

Sin embargo, el ejercicio polarizante tuvo eco fuera de México, al grado que el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, pidió al gobierno mexicano suspender dicho espacio

“Hoy, ante la escalada de violencia me corresponde pedir la suspensión de este espacio, porque enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas (…) envía mensajes confusos sobre la intención gubernamental de garantizar la libertad de prensa” Eso dijo el relator al semanario Proceso. A ver si no el señor relator termina apareciendo en la sección referida.