REFLEJOS DE SOL

EL TEJIDO SOCIAL

Con frecuencia escuchamos que la clase política habla de “recomponer el tejido social”. Pero ¿qué significa eso? ¿En qué momento se rompió? ¿Alguna vez estuvo en buenas condiciones?

En un sistema democrático, representativo y federal como el mexicano, si la sociedad fuera, como dice la frase, un tejido, elementos como la delincuencia, la ausencia de justicia, la opacidad en los procesos judiciales, la discriminación, la falta de oportunidades, la desigualdad y la pobreza serían las tijeras que le hacen agujeros, dejándolo como trapo viejo y raído.

Uno de los elementos que más daña al tejido social es que en las familias de cualquier estrato económico haya discriminación contra las mujeres, burlas y prejuicios. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un “hombre público”: inmediatamente pensamos en un político con altas responsabilidades, que de una “mujer pública”: imaginamos a una dama dedicada a la prostitución.

Como sociedad, recomponer el tejido social pasa por la equidad de género en el hogar, en el trabajo y en la calle, el respeto a las mujeres, el alto absoluto al acoso sexual y a la discriminación laboral y también a un trato muy diferenciado en las instituciones de procuración de justicia. Con frecuencia, cuando las mujeres son detenidas, sufren vejaciones, revictimizaciones y abusos que los varones no padecen.

Ahí está una de las tareas que tenemos como sociedad. Que en nuestros jóvenes no quepa el comportamiento sexista, machista y discriminatorio en razón de género y que en nuestro periodismo, contribuyamos todos a estos valores que nos harán mejores como humanos y como sociedad.

¡ARRE! HA NACIDO EL PACTO DE LOS 4 JINETES

¿Qué tienen en común Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila, Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco, y Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas? Pues, en primer lugar, que a los cuatro les agrada andar a caballo.

Y no sólo eso, en sus redes sociales dieron cuenta de que sostuvieron una reunión informal en Guanajuato. Los cuatro sobrevivientes del que fuera considerado el principal bloque opositor a las políticas de la 4T, la Alianza Federalista, se reunieron en Guanajuato en una “reunión de amigos”.

¿Será que la Alianza Federalista sigue vivita, aunque coleé poquito (por ahora)? El propio gobernador Sinhue adelantó hace unos días a Organización Editorial Mexicana que buscaría una reunión con los gobernadores que aún quedan de la alianza para definir juntos el futuro de la misma, sobre todo porque hay proyectos en conjunto, como la plataforma Invest in México.

Y más allá de eso, lo interesante es que, en estos tiempos de reacomodos políticos, el inquilino de Palacio Nacional quisiera que para 2024 ni un pétalo de rosa se atravesara en su proyecto que cuenta hasta con aplanadora.

No obstante, estos cuatro señores –provenientes de los tres partidos de oposición más importantes– pueden revivir una verdadera coalición opositora pero contra Morena y para la presidencia de México. Una alianza no venida ni decidida de la CDMX, donde ya sabemos quién gobierna y ¡ojo! donde ya nos dimos cuenta de lo guangas que están las dirigencias nacionales de la oposición (aunque no se diga muy fuerte).

Así que ¡abran las puertas señores! En esta esquina, las piezas se irán acomodando desde un tranquilo cayuco de un rancho de Palenque, pero en esta otra, ya vimos el nacimiento del Pacto de los Cuatro Jinetes. ¿Del apocalipsis? Sí, pero de la 4T, dirían ellos.

Ahora ya nada más falta que decidan quién irá adelante en la cabalgata, porque eso sí, para que la carrera sea deberás buena únicamente habrá espacio para dos cuacos. Y si se ponen tozudos, los puede dejar muy atrás una yegua chilanga y relinchona.