REFLEJOS DE SOL

LOS PODERES JUDICIALES

En un régimen democrático ninguno de los tres poderes está exento de rendir cuentas a la ciudadanía. Ayer, por ejemplo, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, rindió su informe de labores en donde destacó que el nepotismo y la corrupción dentro del Tribunal Supremo quedaron atrás. Hoy, por su parte, el Presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz hará lo propio. Habrá que analizar a fondo los resultados de ambos, pero es innegable que en época de pandemia, el magistrado Tinajero, primer juez que sentenció a un sicario, ha encabezado avances sobresalientes en temas como la justicia oral.

DIEGO, EL SEPULTURERO CONCILIADOR

No, no estamos hablando de pompas fúnebres, sino de la denominada Alianza Federalista que, en su momento, intentó ser –sin suerte– un carril paralelo de gobernadores de oposición que no encontraban interlocución con el Gobierno Federal y figura a la que el Gobernador Diego Sinhue pidió darle “santa sepultura”. La petición se dio en el marco de la resurrección –paradójicamente– de la Conago, que ayer se llevó a cabo en Tabasco y en donde los “opositores” dejaron de serlo para entablar un diálogo permanente con la Cuarta Transformación.

REGALO DE NAVIDAD

Arranca la temporada de dar y recibir… y en el ámbito político no son ajenos a ello; la prueba está en que el Congreso del estado aprobó, por fin y por unanimidad de votos, la donación de un inmueble estatal en favor del municipio de Irapuato para destinarlo al Parque Irekua. En total son 7 mil 701 metros cuadrados del inmueble y se espera que con eso se avance en la construcción de la Torre de consultorios de especialidades médicas.

UNA LUZ EN EL CAMINO

Con el arranque de la época navideña y tras casi dos años de pandemia, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados espera que el incremento en la afluencia de visitantes a la entidad, de hasta un 15%, se traduzca en más de 2 mil comensales y con ello encontrar un breve respiro económico al trance que ha significado la emergencia sanitaria global por Covid-19.

NUEVO FICHAJE DE MORENA

María del Refugio Godoy Alvarado, quien fuera una de las figuras más importantes del panismo en Irapuato, renunció a su militancia para adherirse a proyectos de Morena en el municipio. La maestra "Cuquita" Godoy fue directora de Educación y Desarrollo Social y Humano en diferentes administraciones panistas y fue un factor de movilización social en colonias y comunidades. Hace algunos días, en esta misma columna comentamos la reunión que la maestra sostuvo con Ricardo Sheffield, titular de Profeco. Por su parte, el ex alcalde Ricardo Ortíz, quien tenía a “Cuquita” en su gabinete, lamentó la salida del partido.