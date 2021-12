REFLEJOS DE SOL

Dulce momento, historia amarga: apenas empieza

Imagine que un día su hija de 12 años sale de casa para ir a la tienda con una amiga, mayor de edad. La policía (no se sabe usted cuál de todas) las detiene en la calle. Las traslada presuntamente a algún separo. Luego se les libera. Y usted, de su hija, no vuelve a saber nada en dos meses. Nadie le da razón. Ni por qué detuvieron a una menor de 12 años o dónde la dejaron, dónde se encontró todo este tiempo o qué le sucedió después. ¿Le dieron trato de adulto, de presunto delincuente, abusaron de su persona de alguna forma? Todas estas preguntas seguramente formarán parte de una investigación y probablemente no podamos tener respuesta inmediata.

Qué bueno que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, le dio al caso la importancia que amerita y afortunadamente Dulce regresó a casa ayer. Ahora bien, cuando en una organización algo no funciona rara vez es responsabilidad de una sola persona. Sirva el caso de Dulce Melissa para revisar la posibilidad potencial de negligencia o dolo de los servidores públicos de la policía municipal y el juzgado cívico y todas instituciones públicas que estuvieron relacionadas con el caso. El flamante Víctor Aguirre Armenta, Comisionado de Prevención y Atención Ciudadana del Municipio de León ya ofreció una disculpa pública a los familiares. Pero es no es suficiente.

Como en todas las crisis, esta es una gran oportunidad de que se haga una investigación a fondo y se castigue a los responsables, pero sobre todo se detecte qué no funciona y cómo se va a corregir. ¿No funcionan los policías? ¡Corrámoslos a todos! ¿Es esa la solución? No. Hace apenas tres meses aún estábamos oyendo promesas de campaña. Hoy, es momento de corregir rumbo y de saber qué solución permanente se le dará a problemas tan graves como el que provocó la desaparición de Dulce Melissa por espacio de dos meses.

Desde Chicago con amor

Ha trascendido que muy pronto, Viva Aerobús, la empresa de Roberto Alcántara, propietario de marcas como ETN, Ómnibus, TAP, Amealcenses y Flecha Amarilla y accionista de Grupo PRISA, ampliará sus operaciones e inaugurará la ruta entre el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) -- qué forma parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ubicado en el municipio Silao-- y la ciudad de Chicago. Hasta hoy, la aerolínea contaba con cinco rutas directas desde el estado con destino a Cancún, Ciudad Juárez y Monterrey. Este año inauguró los vuelos a Houston y a San Antonio.

Así que esperamos que muy próximamente nuestros paisanos guanajuatenses –y de todo el país-- que habitan en aquella región de Estados Unidos, tendrán una nueva alternativa para viajar a ver a la familia. Cosa de recordar que, según la Secretaría del Migrante, encabezada por Juan Hernández, se calcula que casi 100 mil guanajuatenses habitan en los estados de Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin, Iowa, Minnesota y Dakota del Sur y del Norte.

Alcántara le apuesta a que todos aquellos que ya viajan en camión utilicen el transporte aéreo. Al mismo tiempo, ha dado señales de tomar la delantera en los negocios, por lo que Viva Aerobús no le “hizo el feo” al Aeropuerto de Santa Lucía.

Guanajuato seguro

El Secretario de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, asegura que los turistas y visitantes que vendrán a Guanajuato en la temporada decembrina están seguros y no deben tener miedo. Son miles de migrantes que vienen de Estados Unidos y, esperemos, que también miles de turistas que vendrán a comprobar que Guanajuato es un destino que hay que disfrutar y al que hay que regresar muchas veces. Veinte mil elementos de seguridad nos estarán cuidando. Y queremos saldo blanco para enero de 2022.