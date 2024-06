¿Recupera su importancia el Civismo?

El ser humano para su cabal realización integra en su desarrollo psicológico procesos y estructuras a su personalidad que posibilitan su manifestación plena y armónica o bien su estancamiento o inhibición. La Educación tiene como fin, crear condiciones para potenciar las facultades específicamente humanas. La dimensión instintiva que nos acompaña al momento del nacimiento está asociada a lo biológico, ejemplo: comer. Ello significa que el componente que nos caracteriza en el primer estadio de desarrollo es en sentido estricto biológico, vinculado a la satisfacción de una necesidad y que lo que llamamos psiquismo se construye a partir de una nueva experiencia relacionada a lo biológico y que en esta vivencia el bebé descubre que a la satisfacción de una necesidad aparece el placer al ser amamantado, dando así nacimiento al psiquismo. Mientras que en el plano biológico la ley que la regula es la satisfacción a una necesidad, la aparición del placer es el principio del deseo, el cual corresponde a nueva vida, la psíquica.





Si bien es cierto que la vida psíquica surge de una infraestructura biológica, su funcionamiento no habrá de regularse por leyes, sino por principios que son dinámicos, subjetivos, cualitativos. El ser humano, por tanto, no está determinado a sujetarse a una vida instintiva, por el contrario, su condición en la escala filogenética le permite la posibilidad de transformar la energía instintiva en manifestaciones de afectos y conductas virtuosas, para lo cual será necesario un proceso formativo a lo largo de la vida, toda vez que el desarrollo humano es permanente e infinito. De lo anterior podemos concluir que mientras la vida biológica está gobernada por leyes, inmutables, el psiquismo está regulado por principios, es decir, por una energía que no es estática sino que, por el contrario, se caracteriza una lucha de fuerzas en constante confrontación.

¿Qué condiciones han dificultado la transformación del instinto en la formación de un carácter productivo? No existe respuesta única, el proceso socializante es muy complejo, en el desarrollo psicológico participan múltiples factores, en el presente trabajo hago referencia a uno de ellos: la introyección de una conducta ética, moral.





Al respecto, la apropiación de principios normativos en la Educación infantil es muy laxa, débil y tal vez vacía en no pocos casos. Ello favorece que el niño al integrarse a su mundo escolar, social, presente serias dificultades adaptativas, lo que se observa lamentablemente es un comportamiento caótico, inclusive antisocial.





No menos importante es el papel que juega la sociedad misma al fomentar y alimentar prototipos de conducta matizados por valores materiales por encima de valores humanos, generando un clima de lucha, una competencia voraz por alcanzar el modelo de hombre planteado como ideal en una sociedad acumulativa. El civismo y la ética son líneas de formación pobremente cultivadas, lo cual favorece la manifestación de conductas instintivas, violentas, hedonistas.





En fechas recientes y derivado de un proceso político electoral se expresó un civismo amplio, en donde los ciudadanos cumplieron con un deber ético, confirmando la esperanza por construir una sociedad educada y educadora que tiene como soporte una sólida cultura cívica en creciente expansión. Vale la pena señalar que la sociedad dio muestras de un ejercicio cívico, contrario incluso a los pronósticos de casas encuestadoras que debatían por tendencias estadísticas las cuales resultaron seriamente cuestionadas dado que sus pronósticos fueron contrarios a los resultados.





Recuperar por parte de la autoridad de gobierno la formación cívica y ética en la población, así como en planes y programas de estudio resultan tarea superior.





Ejercer la ciudadanía en estricto apego al civismo representa la propuesta pedagógica a privilegiar de manera sistémica, integral, superando así la puesta en práctica de disposiciones que atienden el síntoma más no la enfermedad en una sociedad sedienta de lo humano.