¿Qué es la Unidad de Medica y Actualización y cómo me afecta?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales.

Antecedentes

En 2017 se hizo una reforma en la ley para sustituir el salario mínimo por la UMA, como unidad de medida salarial; es decir, de 2017 a la fecha los trabajadores cotizan en UMAS y no en salarios mínimos. ¿Por qué el cambio? En el pasado ya se había intentado subir el nivel adquisitivo de las personas, por ejemplo, en 2016 el gobierno de la Ciudad de México elevó el salario mínimo en una proporción mayor al INPC (índice que se toma referencia para calcular la inflación) y hasta ese momento el salario mínimo se tomaba como referencia no sólo para medir sueldos, sino también permisos, tramites, multas y esto trajo como consecuencia que se empezara a generar una inflación mucho mayor de la regular. Por ello, para contrarrestar ese efecto se decidió crear una unidad de medida que sustituyera al salario mínimo y que se ajustara conforme a una inflación controlada, creando en ese mismo año la UMA y entrando como unidad oficial de medida en el 2017, es por ello que aun y cuando el gobierno anunció un aumento en el salario mínimo en 2023, no hubo ninguna repercusión y descontento del sector empresarial y financiero.

¿Cuánto aumentara la UMA en 2023?

La UMA se actualiza en febrero de cada año y se actualiza según la inflación del ejercicio anterior, es así que el incremento de la UMA de este año es de 7.82%, por lo que a partir de febrero de este año la UMA será de 103.74 pesos diarios.

¿Qué afecta la UMA?

A las pensiones. A partir del primero de febrero todas las pensiones tendrán un incremento de 7.82%

Al tope Salarial.A partir del primero de febrero se incrementa la cuantía del tope salarial de 25 UMAS, que se puede cotizar ante el Seguro Social; el nuevo salario tope es de dos mil 593.50 pesos diarios.

Al costo de la Modalidad 40. En enero del presente año se incrementó el costo del pago de los seguros especiales, incluido la continuación voluntaria o Modalidad 40, esto debido al incremento de los porcentajes de cotización a la subcuenta de RCV, derivado de las reformas al sistema de pensión. Además de eso, a partir del primero de febrero se podrá contratar la Modalidad 40 con el nuevo tope salarial, por lo que el costo de esta modalidad durante 2023 con dicho tope quedaría de la siguiente manera: costo diario: 289.59 pesos; costo pago Modalidad 40 por 28 días ocho mil 108.52 pesos; costo Modalidad 40 por 30 días: ocho mil 687.70 pesos.

Al ingreso de pensión exenta de impuesto. Los ingresos por concepto de jubilación o de pensión están exentas de impuesto sobre la renta hasta un límite de 15 UMAS elevadas al mes; a partir del primero de febrero dicho límite será de 46 mil 683 pesos, una vez que se rebasa esa cantidad se grava el excedente del ingreso.

A las deducciones fiscales en aportaciones complementarias de retiro y Plan Personal de Retiro (PPR).

Sin importar si se es jubilado, pensionado, trabajador asalariado, independiente o empresario persona física, la carga fiscal se puede disminuir. El PPR y las aportaciones complementarias de retiro se puedes deducir un 10% del ingreso anualizado topado a un límite de cinco UMAS analizadas al año 186 mil 732 pesos ejercicio 2023.





