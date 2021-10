¿Qué debe comunicar un Abogado por este medio?

José Luis Aranda Galván

Cuando un medio de difusión propone a un Abogado escribir artículos con contenido propio de su profesión, en mi opinión, se abre una gran oportunidad de comunicación muy basta con los lectores, por lo que debe aprovecharse al máximo ésta, así que, estaremos en contacto por esta vía en principio cada quince días con la finalidad de aportar conocimientos y experiencia en diversas áreas de la práctica jurídica y de la aplicación de esos conceptos a la vida misma.

Un Abogado debe orientar, resolver planteamientos, realizar críticas y aportes al comentar sobre temas legales de actualidad y trascendencia para que las personas que nos leen sepan comprender los alcances de fenómenos regulados o no por leyes que nos afectan directa o indirectamente, prevenir y afrontar problemáticas o utilizar a su favor herramientas jurídicas, estar al pendiente de las reformas, nuevas leyes y regulaciones, normas que dejan de tener vigencia por ser derogadas o abrogadas, o bien, superadas por otras normas o jurisprudencia o precedentes que las hacen inaplicables y que se les presentan en su vida personal y en cualquiera de sus facetas frente a los diversos ordenamientos jurídicos que tanto nacional como internacionalmente nos rigen como persona en lo individual, como sujeto de derechos y deberes, titular de diversos derechos humanos, como empresario, comerciante, profesionista, prestador de servicios, miembro de alguna cámara industrial, comercial o de servicios, como contratante, como cliente de un Abogado, socio de alguno de los esquemas societarios que nos proponen diversas leyes en diversos ámbitos del derecho, accionista, inversionista, consumidor de diversos productos y servicios y su ámbito de protección, usuario de servicios financieros e igualmente su protección (asegurado, cliente de banco, ahorrador, tarjetahabiente, casa de bolsa, etc.), en su papel de progenitores, adoptante o adoptado, hijo reconocido o no reconocido por algún progenitor, alguien interesado en definir e investigar su paternidad o maternidad, o bien, promover su desconocimiento, miembro de una familia, tutor de una persona con alguna incapacidad, curador supervisor de las actividades del tutor para con su pupilo o tutelado, deudor alimentario, acreedor alimentario, persona integrante de grupo vulnerable y sus características y especial esquema de protección, el tratamiento de la igualdad y equidad de trata del hombre y la mujer ante la ley, la persona soltera, nuestro rol legal como cónyuge, de acuerdo a su régimen matrimonial, divorciante, ya divorciado, testador, heredero, legatario, persona que no dejó testamento en vida o que el que emitió resultó o fue declarado nulo o inoficioso, apoderado o representante legal, administrador, miembro del consejo de administración, directivo, Presidente de algún organismo público o privado, de un Patronato, concesionario de un servicio público, usuario de un servicio público, miembro de una determinada colectividad de personas identificado con ciertas formas de pensar y actuar o en contra de dichas colectividades y sus ideologías, como contribuyente, importador, exportador, suscriptor y emisor de títulos de crédito, como aval, obligado solidario, garante de obligaciones propias o de terceros, víctima de un delito, presunto responsable, condenado por delito y los diversos tipos de penas y sanciones que se le pueden imponer, los derechos que un nacional o un extranjero tienen frente a las leyes, conocer las leyes y tratados o convenciones internacionales y sus documentos marco que regulan ciertos aspectos de nuestra actividad diaria, trabajo y fenómenos de actualidad como efectos legales de la Pandemia COVID-19, el teletrabajo o trabajo en casa, análisis y emisión de opinión sobre resoluciones de Tribunales, análisis de fenómenos como la usura y sus aristas, la trata de personas, la delincuencia organizada, los problemas derivados de la inseguridad que vivimos, los papeles de los colegios y organismos profesionales, la actuación de determinadas autoridades y sus efectos positivos y negativos, sugerencias para implementar una verdadera política de mejora regulatoria, opinión respecto de eventos que regional, nacional o internacionalmente impactarán nuestra esfera de derechos y obligaciones, funcionamiento y operación de los diversos tribunales y sistemas de justicia que operan en nuestro país, en fin, son varios los temas y enfoques que no lograríamos en este primer contacto reseñar y abarcar, su tratamiento, los puntos de vista y opiniones diversas que sobre los mismos se generarán, por lo que no me resta más que agradecer tan generosa invitación de EL SOL DE LEÓN para formar parte de quienes aportan a su contenido como articulistas o columnistas, esperando que nuestros aportes sean de su interés y gusto.

Magistrado de la Octava Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Maestro en Derecho Corporativo.

Master en Derechos Humanos.

luis.aranda@poderjudicial-gto.gob.mx