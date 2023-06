Pequeños detalles suman una gran diferencia

En semanas pasadas, en la oficina de la que soy parte establecimos un récord de ventas anuales, lo que no solamente es un éxito de todos quienes colaboramos en la compañía, sino también es un símbolo de que las oportunidades en la región y en el país se encuentran en un momento favorable para contribuir a explotar la oportunidad comercial que representará para México la atracción de inversión extranjera.

Sé que me vas a decir que el panorama en el país no es tan alentador, que existen muchas razones para dudar y que seguramente están afectando el panorama económico del lugar donde vives y el de tu trabajo y empresa; sin embargo, soy un apasionado de enfocarme en proveer soluciones y te compartiré algunas ideas que pueden ayudar a tu negocio o empresa para alcanzar los objetivos deseados, ideas dentro del área de experiencia en el que me desarrollo, como lo es la logística.

Para comenzar, es muy importante que podamos identificar la parte de nuestro negocio que no está generando lo que debería, ya que entender la raíz de lo que está frenando el éxito de tu negocio ayudara a enfocar y destinar los recursos humanos y financieros en el área correcta. Si no aprendemos a medir con datos, muy seguramente existirán áreas a las que estamos poniendo una equivocada atención, que pueden, incluso, no ser parte fundamental de la columna principal y que están afectando la productividad y eficiencia de la empresa. Para negocios que comienzan o están en una etapa de desarrollo, estas áreas suelen ser el almacenaje, control de inventario y transporte.

Tener un aliado y experto que se encargue de los servicios logísticos le permite a nuestros negocios ganar eficiencia y aumentar la rapidez para enfrentar los retos que no permiten obtener las metas deseadas. Aprender y permitir que haya expertos que te apoyen en las áreas de servicio que no son la parte central del negocio representará un costo adicional, pero te permite a ti dedicar la atención suficiente en poner a punto tu producción, optimizar estrategias de ventas y negociar o encontrar insumos a mejores costos, a la par teniendo expertos que te apoyen en aquellas áreas de servicio, resulta satisfactorio para tus clientes por recibir lo que están pagando en tiempo y forma. Son estos pequeños detalles, cuando no son tomados con seriedad, los que harán el mayor impacto en el éxito de tu compañía o te causarán los mayores dolores de cabeza.

Cuando los problemas aparecen es extremamente importante tener claro quién o quiénes deben hacerse cargo de resolver el inconveniente, hacerse cargo de los costos y gastos que se generen, informar a tu cliente de manera inmediata sobre el impacto que le causará el problema, pero dándole la tranquilidad que tienes un proceso para reaccionar y que el impacto para él será el menor de todos los posibles.

Nosotros como prestadores de servicios logísticos abarcamos distintos enfoques que no sólo incluyen la distribución de los productos de nuestros clientes, buscamos hacernos expertos en su producto y ser un aliado comercial dentro de toda su cadena de suministro, no sólo somos un colocador de transporte, vamos más allá, adentrándonos en las negociaciones con sus embarcadores o clientes para encontrar la mejor solución, al mejor costo para todas las partes. Este ciclo interno que involucra a todas las partes de tu negocio, proveedores y clientes, que muchas veces no son considerados en la planeación y llevan a que puedan surgir retrasos no previstos, no tener planes de respaldo en caso de contingencia, errores y desgaste en tu cadena de suministro y surgen las pérdidas, no solo financieras para las empresas, sino la pérdida de confianza de clientes y prospectos que terminará provocando disoluciones comerciales.

Lo anterior es el resultado de no poner la suficiente atención a lo que yo llamo los pequeños detalles, pensando que tener un producto estrella y un equipo agresivo de ventas será suficiente para alcanzar los objetivos deseados. “Todo está en los detalles” es una frase poderosamente verdadera. Cuando tomamos decisiones sin datos y análisis a todo lo que rodea el negocio, simplemente tendremos información incompleta y la imposibilidad de establecer un juicio crítico relacionado a todas las variables.

A lo largo de dos décadas de experiencia en el sector de servicios logísticos, la razón principal de insatisfacción por parte de los clientes nuevos que se acercan a mí es un desconocimiento profundo de dónde se encuentra la raíz de sus problemas, llegan, incluso, desconfiados porque los anteriores servicios que han recibido han sido no sólo muy pobres a nivel de servicio y llegan pensando que se trabaja de esa manera, por lo que se enfocan en únicamente encontrar el proveedor que les dé el costo más barato. Es aquí cuando comienza desde mi experiencia el Viacrucis de toda empresa, estar convencido que con contratar el servicio más económico será la mejor opción de ahorro y éxito para tu producto, tus finanzas y tus clientes.

Si es tu caso, querido lector, te pido que tomes el tiempo de analizar la siguiente información, antes de buscar aquellos proveedores de servicios que tu empresa esté buscando:

¿Cuáles son las principales eventualidades que ha tenido tu negocio en los últimos dos años? ¿Cuál es la fortaleza de tu producto o servicio que lo hace único? ¿Qué negociaciones y a través de quien las has llevado con tus proveedores y clientes? ¿Cuáles son las condiciones y estándares negociados con tus proveedores y clientes y cuando fue la última revisión que se hizo?

Si eres capaz de responder a detalle las preguntas anteriores, tienes una base correcta para exigir de tu aliado comercial lo que tú esperas de él y el servicio a la medida ara ti y tus clientes.

En Grupo Palos Garza nos caracterizamos por hacer trajes a la medida de nuestros clientes, que le ha llevado a generar y aumentar relaciones de negocio exitosas y mi consejo sería que busques siempre tener prestadores de servicios que te ayuden en la estrategia de tu negocio y todo comienza por prestar atención a los pequeños detalles, que hoy no parecieran tan importantes.

Si tienes alguna duda respecto al camino de tu empresa o negocio, consideras que puedo ayudarte a revisar el panorama actual y futuro o simplemente profundizar en este tema, quedo a tus órdenes en todas mis redes sociales.

Hasta entonces y ¡muchas gracias!

Analista empresarial y director regional de Logística y Relaciones Comerciales de Palos Garza

miguel.rivera@palosgarza.com