Momento Corporativo | Unifin, implicaciones para el sistema financiero

Apenas el 4 de abril del año en curso, la SHCP de Rogelio Ramírez de la O, descartó que los problemas financieros de Crédito Real significarían riesgos para la estabilidad y funcionamiento del sistema financiero mexicano, y tampoco implicarían un efecto ‘cascada’ para otras instituciones. Y si bien la dependencia hizo énfasis en los créditos de nómina que representan 55% del negocio de Crédito Real, el financiamiento a pymes representa su segundo mayor rubro con 25% de su operación, y los problemas recientes de Unifin, considerado como el segundo prestamista para las pymes en México, ponen en evidencia la afirmación de la SHCP sobre un potencial contagio, y lo más grave es que afectarán a las instituciones financieras de menor tamaño debido a una mayor desconfianza de los inversionistas nacionales e internacionales que complicará los créditos revolventes y el acceso a nuevas fuentes de financiamiento.

Incluso la calificadora Moody’s explicó que Unifin es el tercer evento de incumplimiento de entidades financieras en los últimos dos años: la quiebra de Alpha Holdings en 2021 y luego el concurso mercantil de Crédito Real, “que evidenció fragilidades en un segmento que en gran medida no está regulado y muestra un gobierno corporativo más débil, criterios y estándares contables divergentes en comparación con el segmento bancario”.

Moody’s aclaró que, si bien el incumplimiento de Unifin no afectaría la estabilidad financiera del país porque la participación de las instituciones financieras no bancarias representa menos de 5% de toda la cartera de crédito en el país hasta el primer semestre, 18 bancos están expuestos a Unifin a través de préstamos garantizados y no garantizados por más de mil millones de dólares, y la mayor concentración está en Nacional Financiera, Banamex, Bancomext, y Banco Santander México. Además, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) con sede en Panamá actuó como suscriptor principal de un préstamo sindicado por 100 millones de dólares donde participaron otras 18 instituciones bancarias.

Visión estratégica

La decisión de Hoteles City Express que preside Luis Barrios de poner en venta un terreno en Chile si bien forma parte de la estrategia de la cadena para preservar y capturar mayor liquidez, también responde a la consolidación de su presencia en México que por mucho es su principal mercado y donde se coloca como la tercera cadena de hoteles en el país. De hecho, el plan de aperturas 2022-2023 está totalmente concentrado en México donde se espera en los siguientes meses aperturas en Guadalajara, Mérida, Mazatlán, Monterrey, CDMX, y dos hoteles más, el de Anzures en CDMX, y en el aeropuerto de Cancún, se pospusieron. Hasta junio, el portafolio total de City Express sumó 153 hoteles, donde 41% son propios, 22% en

coinversión, 28% administrados y franquiciados, y 9%

arrendados

