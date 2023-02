Momento Corporativo | Pemex, ¿preocupan más ofertas de bonos?

Si bien los mercados internacionales de deuda están receptivos para emisores emergentes de alto rendimiento, esto no aplicaría para la petrolera mexicana que evalúa una potencial emisión de bonos para financiar parte de sus compromisos financieros de corto plazo, advirtió Morgan Stanley. La correduría internacional explicó que la deuda en bonos, y los pasivos totales de Pemex, alcanzó su máximo nivel a finales de 2020, pero la disminución de pasivos no ha disminuido tan rápido como se requiere para mejorar sus fundamentos crediticios. “Emitir más deuda en bonos, incluso solo para reemplazar los instrumentos que vencen, también es negativo, ya que intereses más altos que los bonos que están por vencer encarecerían los costos”, resumió Morgan Stanley. Sin embargo, la correduría identificó varios factores atractivos para los bonos: 1) El apoyo para Pemex de los precios del petróleo y el nivel de producción, con 3 mil millones de dólares de flujos de efectivo anual por cada movimiento de 10 dólares en el precio del barril; y niveles de producción mejores a lo esperado en 2022, y si bien el pronóstico para este año de 2 millones de barriles por día parece casi imposible de lograr, una buena señal es que se haya detenido la caída. 2) Si es necesario el gobierno continuará apoyando a Pemex, y no permitirá que los bonos entren en moratoria, aunque el mecanismo podría cambiar, ya que el gobierno federal preferiría que Pemex se hiciera cargo de sus propios vencimientos para evitar el endeudamiento neto y al mismo tiempo no sacrificar los escasos recursos propios del gobierno. Entre 2021 y el primer trimestre de 2022, el gobierno inyectó 12 mil 400 millones de dólares a Pemex, incluyendo una transfusión por 3 mil 650 millones de dólares en diciembre de 2021 para un canje y recompra de bonos. “Sin embargo, en abril de 2022, el gobierno anunció que estas transferencias ya no se realizarían, en un momento en que los precios del petróleo habían aumentado considerablemente”, agregó Morgan Stanley. 3) Y al final la combinación de un fuerte apoyo por parte del gobierno que se combina con valoraciones aún atractivas sustenta la visión positiva de los bonos.

Apoyo deportivo

El Comité Olímpico Internacional autorizó que la casa de apuestas Upick patrocine a la Selección Mexicana varonil de básquetbol a partir del Basketball World Cup Qualifiers FIBA, programado del 23 al 26 de febrero en Medellín, Colombia y en Montevideo, Uruguay, donde el equipo mexicano buscará su pase al Mundial FIBA 2023. Upick es propiedad del conglomerado deportivo Xoy que preside Carlos Lazo y que es propietario, entro otros, del equipo Libertadores y Libertadoras de Querétaro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México; los Generales de Durango en la Liga Mexicana de Béisbol; y Chihuahua FC, en la Liga Premier de la Federación Mexicana de Futbol.

@robertoah