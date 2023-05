Momento Corporativo | ¿México evadirá la crisis bancaria de EU?

En menos de dos meses tres bancos regionales de Estados Unidos quebraron y pese a que las autoridades salieron al rescate de la mayoría de los ahorradores y trabajan en diversos ajustes al marco legal de este tipo de instituciones, el nerviosismo sigue acechando a otros bancos, incluso como previamente sucedió en Europa, y eleva la preocupación de las eventuales repercusiones no sólo al interior de Estados Unidos, sino también al exterior. Y para tratar de identificar impactos de la crisis en el flujo de créditos y operaciones de bancos que operan en México cuya matriz se localiza en Estados Unidos o Europa, en su encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario correspondiente al primer trimestre del año, el Banco de México incluyó un apartado específico para saber si existen cambios en la demanda; en las condiciones generales o en los estándares de aprobación de las solicitudes de crédito realizadas a sus matrices; y sobre el comportamiento de las cuentas de depósito de sus clientes durante el mes de marzo.

Por el momento, en los resultados no se encontraron señales de alerta. Por ejemplo, 80% de los bancos con mayor participación de mercado en el país, descartaron cambios en la demanda por créditos provenientes de instituciones extranjeras, pero el 20% restante dijo que percibió un aumento moderado en marzo; y en términos de expectativas 80% de los bancos anticipa que no habría cambios. Sin embargo, en las condiciones generales de créditos solicitados por bancos extranjeros, la mitad de las instituciones dijeron que resintieron un endurecimiento moderado, y una tercera parte anticipó que habría, aunque el otro 50% dijo que no hubo cambios, pero una tercera parte esperaría que, aunque en menor medida, haya más restricciones. Y finalmente 100% de los bancos encuestados dijo que no percibió cambios importantes en las cuentas de sus distintos clientes. Por el momento no se percibieron mayores cambios o afectaciones al sistema bancario del país por el regreso del nerviosismo en Estados Unidos, y además el sistema doméstico cuenta con niveles de capitalización y una salud financiera que ofrece una especie de blindaje, el canal de transmisión podría darse en una menor disponibilidad de créditos, incluso a mayores tasas, donde los más afectados no serían los bancos, sino más bien las instituciones no bancarias que justo dependen del flujo de financiamiento para seguir operando, y donde ya hay varios casos de quiebra y creciente preocupación.

De hecho, en el apartado que justo mide los estándares de aprobación para los créditos de las instituciones que operan el país a los intermediarios financieros no bancarios, los participantes reconocieron un estrechamiento de las condiciones, y que en general las condiciones seguirían incrementándose en los siguientes trimestres.

