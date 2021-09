Momento Corporativo | LAB, más cerca del proyecto OTC

Ayer las acciones de la empresa que preside Rodrigo Herrera subieron más de 11% en respuesta a la obtención por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Certificación de Buenas Prácticas de Fabricación lo que acorta el camino para que Genomma Lab arranque su planta de medicamentos de libre venta (OTC) que se sumará a las actividades de su división de cuidado personal y centro de logistica y almacenamiento, de su complejo ubicado en Toluca. La entrega del certificado se atrasó debido a la contingencia sanitaria, y representaba la mayor limitación para continuar con su proceso de integración vertical y optimización de sus cadenas de suministro. “Se espera que la planta reduzca los costos de fabricación, niveles de inventario, se logre la innovación de nuevos productos, se dé una positiva integración con proveedores, se generen economías de escala y se obtenga control de su proceso productivo.”, destacó el área de análisis de Banorte que recomienda la compra de las acciones de Genomma Lab.

Dudas digitales

Hay una oleada de empresas de marketing digital que entre sus actividades incluyen el monitoreo de redes sociales, y algunas especializadas en el ámbito deportivo. Y el sitio Deportes & Finanzas, se especializa en medir el desempeño digital de los equipos de fútbol, información que sirve como materia prima para análisis y notas informativas. Sin embargo, en los datos de interacciones en Twitter correspondientes al mes de agosto, se observan graves inconsistencias en equipos como Flamengo o Corinthians, con miles de acciones a favor que no tienen sustento, y la observación no es menor porque son más de 500 mil likes, comentarios o shares. Pero esta situación también afecta a equipos mexicanos como Club América o Chivas, con datos que no reflejan su desempeño digital y que además son excluidos de distintos rankings, lo que denota la ausencia de una fuente sólida de medición o incluso de la propia metodología.

Muy saludable

Kekén, empresa mexicana dedicada a la producción y comercialización de carne de cerdo que encabeza Claudio Freixes, mejoró su posicionamiento en la novena edición del listado de Empresa Saludablemente Responsable que elabora Workplace Wellness Council México que dirige Ángeles De Gyves, El ejercicio consideró 97 compañías donde los criterios incluyen la capacitación, información y canales de comunicación, apoyo social, equilibrio trabajo-familia, reconocimiento laboral, control del trabajo, carga y jornada de trabajo digna, todo ello, con el fin de prevenir violencia laboral, e identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. La metodología tiene su fundamento en el cuestionario de factores de riesgo psicosocial de la NOM 035, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cargo de Luisa María Alcalde.

@robertoah

