Momento Corporativo | Kimberly Clark, primeras señales positivas

Los analistas de Citi mejoraron su recomendación de Neutral a Compra de las acciones de la empresa de productos de consumo que dirige Pablo González, y subieron el precio objetivo de 40 a 47 pesos, ante el impacto positivo de menores costos de materias primas y el fortalecimiento del tipo de cambio que ayudarían a superar un margen de entre 25%-27% en el mediano plazo que ofreció la administración de la compañía. Incluso es probable que ante la sobreoferta en el mercado mundial de celulosa y el fortalecimiento sin precedente del tipo de cambio, las discusiones de los analistas se centren en cuándo Kimberly Clark regresará a un margen Ebitda del 25% o incluso si podría superar el rango de entre 25-27%. “Además, las tendencias de los ingresos están cambiando hacia el volumen, lo que indica que se están produciendo señales de recuperación que beneficiarían a los resultados de Kimberly Clark durante algunos trimestres”, apuntó.

Sobre las materias primas, Citi explicó que normalmente hay un retraso de dos meses entre que los precios de mercado impacten en los márgenes reportados, y anticipa que estos efectos son inminentes y significativos, además de que los márgenes de Ebitda más altos se alcanzaron entre 2014-2016, con cerca de 27%, y agregó que este año los costos de la pulpa han disminuido 40% en el año, superabsorbente bajó 55% en los últimos dos años, y el efecto cambiario ha beneficiado en 10% el 65% de los costos de la compañía.

Mantenimiento y expropiación

No es noticia nueva leer o escuchar sobre más proyectos de infraestructura que son “expropiados” por las autoridades. Un ejemplo es el tramo La Venta – Punta Diamante en el estado de Guerrero, en abril de este año fue ocupado por el gobierno estatal, retirándole la concesión a Autopistas de Guerrero. Además de que esta acción violó las reglas de la concesión establecidas por el gobierno estatal (a través de un proceso en el que la contraparte no contó ni con derecho de audiencia), se está poniendo en riesgo la seguridad de los miles de usuarios que manejan por dicho tramo. ¿Por qué? Entre las obras de prevención y mantenimiento que la concesión tenía planeadas para los siguientes meses está la atención de algunos taludes por los que atraviesa la carretera. Y así si no se hubiera retirado la concesión, los trabajos en el tramo los llevaría a cabo Autopistas de Guerrero, tal como lo dicta el propio acuerdo. Sin embargo, es pertinente preguntarse si el Consejo Técnico de Transporte y Vialidad del estado, institución que actualmente gestiona esta carretera, cuenta con los recursos para llevar a cabo el mantenimiento del tramo y prevenir cualquier eventualidad que los taludes pudieran representar. Recientemente, Guerrero ha vivido bloqueos y confrontaciones que han puesto al estado en la lupa nacional, ¿tendrá presente el gobierno estatal que el tema de este tramo también se le puede salir de las manos?

