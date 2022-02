Momento Corporativo | Chapter Zero, enfrentar la emergencia climática

En 2019, se publicaron los ocho principios que marcan la implementación de la gobernanza climática, y cuyo sustento proviene de los marcos globales de gobierno corporativo, y por eso incorporar consejeros con sensibilidad y conocimientos en el ámbito climático ya no es un requisito sino más bien una creciente necesidad. Y por eso la relevancia de la Iniciativa de Gobernanza Climática del Foro Económico Mundial, la primera diseñada justo para capacitar consejeros de empresa con el objetivo de proporcionarles conocimiento, habilidades y herramientas para jugar un rol activo frente a la emergencia climática; actualmente reúne a 18 capítulos en 29 países, con una red de más de 100 mil tomadores de decisiones del sector privado alineados en esta iniciativa global

Así Chapter Zero México donde Jimena Marván funge como directora ejecutiva, está tomando un papel relevante de la mano de aliados como el EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey; y BIVA que encabeza Maria Ariza, para contribuir decididamente, primero, en adoptar los principios de gobernanza climática, para ayudar a las empresas a transitar a una economía neutra en emisiones de carbono y garantizar su viabilidad antes del año 2050, donde el Consejo de Administración, como órgano supremo de las empresas, es una pieza clave para lograrlo.

Especificamente con BIVA, Chapter Zero México contribuirá al desarrollo de los componentes de gobernanza climática de la Estrategia de Sustentabilidad de BIVA, que incluye índices de sostenibilidad y productos financieros rentables, pautas de transparencia y gestión ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza Corporativa) inteligentes y alcanzables para las emisoras, así como crear beneficios para el entorno desde el ámbito social y ambiental, todos ellos enmarcados en el desarrollo y promoción de un mercado de valores sustentable. Y con el EGADE, la impartición conjunta del programa de gobernanza climática para consejeros que iniciará en el segundo semestre de este año.

Sin limpieza

En el IPN que encabeza Arturo Reyes Sandoval, las cosas no marchan nada bien en materia de los servicios de limpieza. Y es que no sólo tiene que revisar las 17 propuestas recibidas como parte de la contratación IA-011B00001-E32-2022, porque cinco de ellas fueron enviadas por empresas relacionadas con el ‘rey de la limpieza’ José Juan Reyes Domínguez, y algunas que debieron quedar descalificadas al no apegarse a los requisitos como el caso de Joad Limpieza y Servicios; Asbiin y Aseo Privado Institucional, que dejaron de lado requisitos básicos, aunado a que la primera de ellas no respetó los costos máximos que permite la Secretaria de Hacienda para días festivos y fin de semana, pero extrañamente resultaron ganadoras del proceso, por lo que se esperan inconformidades y recursos ante los órganos responsables en espera de que tomen cartas en este asunto.

@robertoah