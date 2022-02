Momento Corporativo | Betterware, ¿víctima de su propio éxito?

Las acciones de la compañía que dirige Andrés Campos tocaron su menor nivel desde agosto de 2020, con una caída de 33% en la jornada del viernes, ante la combinación de resultados menores a los esperado en el cuarto trimestre del 2021, y la advertencia de que los ingresos y EBITDA de este año estarían en línea con los números de 2021, siempre y cuando no se presente un deterioro significativo en el panorama externo. Betterware fue una de las compañías más beneficiadas del cambio de hábitos de consumo durante la pandemia, que impulsó no sólo las ventas sino la ampliación de su portafolio de productos. De hecho los ingresos del cuarto trimestre de 2021 fueron 176% más altos que el mismo lapso de 2019; y con la misma comparación el EBITDA avanzó 85%. Pero las ventas en los últimos tres meses de 2021 fueron afectadas por un menor consumo y porque se acentuó el regreso progresivo a las actividades fuera de casa, una tendencia que había comenzado desde el tercer trimestre. Y por el otro lado, los costos se incrementaron sustancialmente sobre todo los de transporte que tuvo que utilizar para sortear la disrupción de las cadenas de logística que persiste, y que no se pudo compensar con un aumento de precios de 12%, y mayores promociones para sus clientes. Pero Betterware sabe que las condiciones seguirán cambiando y más allá del último reporte, la compañía ajustó su estrategia comercial para tratar de revertir los resultados financieros y operativos, y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Además del aumento de precios, la firma con sede en Guadalajara, modificó la mezcla en sus catálogos, que ahora serán mensuales, poniendo énfasis en productos de mayor precio y lanzamientos; mayor interacción con distribuidores y asociados, asimismo revisará los planes de incentivos. En el plano operativo, la compañía ya firmó una tercera parte de sus contratos de transporte para 2022 y 2023 con condiciones más favorables; aumentará la aportación de su planta en la oferta de productos hasta 20% a finales del año contra 7% en 2021; cobertura del 100% de sus operaciones en dólares y 80% del precio de compra de Jafra; y en general proyectos para elevar la productividad y eficiencia de sus operaciones.

Las cifras del arranque de año parecen ser más alentadoras, y aunque la empresa mantiene sus planes de largo plazo de alcanzar una penetración de 40% de los hogares del país en el año 2025, la administración de Betteware optó por la prudencia en su guía para 2022, y anticipó que hasta el segundo semestre se presentaría un crecimiento interanual, además había que apuntar la próxima incorporación de las operaciones de Jafra, transacción que podría concluir en el primer semestre del año cuando se obtenga la aprobación de la Cofece, y en el mediano plazo uno de los planes más atractivos es la incursión al mercado de Estados Unidos a finales del segundo trimestre de 2023.

@robertoah