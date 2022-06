Momento corporativo | Asur, a la cabeza de la recuperación aeroportuaria

Los grupos aeroportuarios del país están por compartir el tráfico de sus terminales correspondiente al mes de mayo, con cifras por arriba de los niveles previos a la pandemia en la medida en que se recupera la movilidad, y si las condiciones permanecen si mayores cambios, sería posible afirmar que los aeropuertos ya habrían superado la turbulencia provocada por la pandemia. El equipo de análisis de GBM anticipó que Asur encabezaría el crecimiento del tráfico con un aumento de 21.5% en el quinto mes del año con respecto al mismo lapso de 2019 ante la combinación del mejor desempeño de Cancún, su terminal más importante, y avances en sus concesiones internacionales (\u0009Puerto Rico y Colombia); GAP ocuparía la segunda posición con una tasa anual de 18% por el mayor dinamismo de Guadalajara y Tijuana, sus aeropuertos insignia; pero además el aeropuerto de Jamaica que comenzó una franca recuperación en abril y que se espera un marcado dinamismo en los siguientes meses. Y el tercer lugar sería para OMA con un ligero avance de apenas 0.3% comparado con 2019. Así GBM calcula que Asur reporte 5 millones 549 mil 288 pasajeros, un aumento contra 2021 de 39.8%; para GAP anticipa 4 millones 776 mil 840 viajeros que con respecto al año pasado representaría un crecimiento de 26.1%; y para OMA con 2 millones 10 mil 623 pasajeros la tasa sería de 30%.

Retos estructurales

La semana pasada Quálitas que preside José Antonio Correa Etchegaray se reunió con la comunidad bursátil y financiera para hablar a detalles de su modelo de negocios, pero no actualizó sus perspectivas para este año. La aseguradora detenta una tercera parte del mercado de seguro automotriz y de 45% en el segmento de camiones, pero la coyuntura es retadora por la debilidad de las ventas de autos nuevos, el crecimiento de la siniestralidad por la normalización de las actividades, y el aumento de precio de las pólizas. Un reporte de Ve por Más, elaborado por Eduardo López Ponce, destaca que si bien Quálitas no establece un objetivo de participación de mercado, su especialización le ha permitido ventajas competitivas que la posicionan como líder en su sector. La firma analiza incursionar en el segmento de seguros médicos mediante una nueva subsidiaria, lo que Ve por Más calificó de positivo, en la medida en que Quálitas no descuide su negocio principal. La firma también quiere acelerar su diversificación geográfica y alcanzar hasta 20% de sus primas emitidas fuera de México contra 9.5% actual. Y agregó que pese al aumento del indice de siniestralidad, la lenta recuperación de las ventas automotrices y en consecuencia una menor emisión de primas, Quálitas sigue reportando una generación de utilidades que le permite el crecimiento en el pago de dividendos, una rentabilidad superior al sector y una alta capitalización.

