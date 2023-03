Momento Corporativo | Arca Continental, mayor inversión en 2023

La embotelladora que dirige Arturo Gutiérrez Hernández celebró su asamblea anual de accionistas y uno de los anuncios más relevantes fue el plan de inversiones para este año que sumará 14 mil 500 millones de pesos, un aumento nominal de 19% contra 2022 cuando la compañís destinó 12 mil 200 millones de pesos. En los siguientes meses, Arca Continental enfocará sus inversiones en herramientas digitales, incrementar la capacidad de producción y distribución, fortalecer nuevas categorías de bebidas, y modernizar sus líneas de producción y su flota. Y del monto total proyectado la mitad se destinará en México, su operación más importante. El año pasado, y por vez primera en su historia, la compañía superó 200 mil millones de ventas, con 207 mil 785 millones de pesos, un aumentó de 13.3% con respecto a 2021, mientras que la utilidad neta avanzó 26.2% al sumar 15 mil 503 millones de pesos.

Y en primer lugar…

Recientemente, el IFT compartió el reporte del cuarto trimestre de 2022 de su plataforma “Soy Usuario”, donde izzi, empresa de Grupo Televisa, se consolidó como el operador con el mejor desempeño de sus servicios de internet, TV de paga y telefonía con la menor cantidad de quejas. Y esto no es cosa menor porque la plataforma del regulador es una herramienta digital que ayude a los usuarios a canalizar sus quejas por problemas o deficiencias en los servicios que reciben; y actuan como una especie de certificación y orientación sobre cuáles son los mejores y peores servicios que se comercializan en México. La favorable evaluación no es casual porque izzi trabaja e invierte constantemente en la optimización de su infraestructura, para aumentar la capacidad de la red y la velocidad de navegación, además de su oferta de contenidos a través de distintos acuerdos con productores de entretenimiento de talla mundial.

¡Rudo, rudo, rudisimo!

Fibra Uno que dirige Gonzalo Robina invirtió 130 millones de pesos en la apertura de Luchatitlán, The official house of Lucha Libre, el nuevo centro de entretenimiento temático, inspirado en el mundo de este tradicional deporte, ubicado dentro del centro comercial La Isla Cancún, uno de los inmuebles icónicos del fideicomiso inmobiliario más importantes de Latinoamérica. El centro de entretenimiento abrirá sus puertas este fin de semana con un área de 3 mil metros cuadrados donde se concentrarán atracciones adicionales como: Salón de la Fama, tienda de souvenirs, restaurante con terraza para 220 comensales, cantina típica y desde luego la arena con cuadrilátero para recibir a mil 600 espectadores. Considerado un espectáculo deportivo desde 1863, la Lucha Libre atraerá a miles de turistas locales e internacionales para conocer la experiencia en la plaza comercial con más afluencia en la zona hotelera de Cancún, un complejo integrado por más de 300 locales y una afluencia anual de más de 9 millones de personas.

