Momento Corporativo | Agustín Coppel, EY Entrepreneur Of The Year 2022

EY México que dirige Víctor Soulé, otorgó al empresario Agustín Coppel, presidente de Grupo Coppel, el merecido galardón nacional EY Entrepreneur Of The Year 2022 como un merecido reconocimiento al enfoque social y filantrópico, liderazgo y la filosofía de inclusión del empresario mexicano que desde 2008 ocupa la presidencia del conglomerado con más de 80 años de historia. Además del reconocimiento, Agustín Coppel representará a México en el evento EY World Entrepreneur Of The Year 2023, que se celebrará en Mónaco y reunirá a los ganadores de reconocimientos similares en más de 60 países, para compartir su historia de éxito y las claves de su modelo de negocios. El origen de Tiendas Coppel data de 1941, y a lo largo de los años incursionó en otros negocios como el bancario y la administración de pensiones.

Ganador mundialista

La compañía izzi ya tiene listo un paquete integral con la más amplia cobertura de Qatar 2022, con el sello característico de la casa, es decir contenido exclusivo, y el mejor análisis y resúmenes más completos de cada partido mediante su canal especializado en deportes, afizzionados. La oferta incluye la transmición de 40 partidos en alta definición, 25% más que la televisión abierta; una conexión a internet catalogada como una de las más veloces en México; y la app izzi go, sin costo adicional, que permitirá el acceso a los contenidos mundialistas en cualquier momento desde el celular o tableta. Además izzi puso a disposición de sus clientes la posibilidad de personalizar los paquetes de servicios en función de las necesidades de conectividad y economía de cada suscriptor, permitiéndoles decidir qué, cómo y cuánto quieren consumir: definir la velocidad de internet, los canales en el servicio de televisión, las plataformas de contenidos de una amplia oferta disponible y un plan de llamadas para telefonía fija y móvil, todo en un solo recibo.

¡Contra la violencia!

Acertada decisión del Club América de dedicar la liguilla del torneo Apertura 2022 a visibilizar y ayudar a prevenir las violencias de género en México, y luego de una capacitación por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y participar en diversas iniciativas que promueven la #CeroViolencia contra la mujer, el equipo femenil y varonil del Club América tomará en sus correspondientes partidos las siguientes medidas: en las conferencias de prensa promocionarán un teléfono gratuito e institucional para que mujeres y niñas víctimas de violencia de género reciban asesoría y apoyo; portar listones color naranja y morado en solidaridad con las mujeres y niñas víctimas de violencias de género; y en alianza con grupos de la sociedad civil, lanzarán cada semana una acción para visibilizar y erradicar las violencias de género.

@robertoah