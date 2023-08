Los BRICS y las oportunidades para Guanajuato

Esta semana el grupo denominado BRICS sesionará en Sudáfrica como parte de una agenda que las economías emergentes buscan acordar en periodos post pandemia. Este término que se conoce por su acrónimo, BRICS, fue creado por el economista Jim O’Neill a inicios del presente siglo para subrayar la relevancia que economías emergentes tomaban en el escenario internacional.

Se incluyen en el grupo a cinco países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La tesis que articula a estas cinco economías apunta a que éstas podrían ser las dominantes en el escenario internacional dentro de los próximos 30 años. Su condición poblacional, el cambio de políticas que han impulsado con reformas estructurales (económicas y políticas) que les permitieron vincularse al mercado internacional y las estrategias que desarrollaron para articular estratégicamente materias primas y tecnología como elementos clave de sus modelos económicos, los coloca como referentes para revisar aquellas acciones que economías emergentes podrían tomar para aumentar sus condiciones de crecimiento económico.

La agenda de este año se enfoca en la expansión del grupo de países para enfatizar el protagonismo que toman otras economías en el mundo. El reto en el corto plazo estará en ampliar la vinculación entre sus integrantes a fin de evitar la dependencia de la economía China, mercado extraordinariamente amplio y diversificado, pero que enfrenta retos de disminución en su tasa de crecimiento.

Las enseñanzas de los BRICS no son ajenas a las exigencias que enfrentamos en nuestro país y en nuestro querido Guanajuato. Somos un país y una entidad vinculada con el mundo. Tenemos una oportunidad que difícilmente se repetirá si no tomamos las decisiones adecuadas. No podemos, no nos está permitido equivocarnos.

Como país tenemos una cercanía con el mayor mercado en el mundo. Existen múltiples instrumentos legales vigentes que nos vinculan con otras economías en el mundo. Tenemos un tratado comercial que se ha revitalizado con nuevos componentes que enfatizan derechos de trabajadores.

Para Guanajuato, la oportunidad es extraordinaria. Contamos con una posición geográfica privilegiada que nos conecta con el mercado interno y con las principales cadenas de valor internacional. La actual administración del Gobernador Diego Sinhue no sólo ha fortalecido su protagonismo en el mercado norteamericano, sino que se ha diversificado para aprovechar las oportunidades que abren las economías asiáticas. Se ha impulsado un enfoque para promocionar un modelo que enfatiza la economía del conocimiento, para adoptar prácticas de vanguardia orientadas a fortalecer el capital humano en Guanajuato que se traducirá mejores salarios para los trabajadores.

La agenda en el mediano y largo plazo está en esos pilares: desarrollo de empleo con enfoque en economías del conocimiento, mayor vinculación con nuestros mercados más próximos y aquellos que permiten diversificarnos y un modelo económico que vincule crecimiento con desarrollo que se traduzca en mayores salarios. Queremos más mundo en Guanajuato y más Guanajuato en el mundo.





Presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización

@VictorZanella