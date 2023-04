La Voz de la IP | Y las redes sociales hablaron: La Salud

Aunque abundan más las teorías de conspiración que los hechos reales en torno de la salud del Presidente, realmente preocupa a todos niveles lo que pueda pasar con Andrés Manuel López Obrador.

Pero este tema no es aislado y nos da pie a otro que lleva tiempo instalado en la conversación sociodigital desde que inició el sexenio: la salud de los mexicanos. A este tópico, que fue iniciado por los padres de hijos con cáncer, le siguió el asunto de las vacunas durante la pandemia. Y aunque estuvo “dormido” un tiempo, desde finales del año pasado las redes sociales no callaron más y comenzaron a levantar la voz con relación al desabasto de medicinas, tratamientos y vacunas.

Sólo en los últimos casi 4 meses, según el reporte de MWGroup, el tema ha llegado a más de 30 millones de personas en Twitter y Facebook, con más de 115 mil mensajes.

De acuerdo con datos publicados este año por la empresa Statista, México no solo es de los países de la OCDE que menos invierte en salud, sino que de acuerdo con una encuesta realizada en 2020, los Mexicanos no asisten al médico (aunque presenten síntomas de enfermedad) por falta de disponibilidad de citas médicas, porque no pueden pagar las consultas o los medicamentos o por falta de un seguro médico, ya sea público o privado.

En relación con el desabasto de medicamentos, los internautas señalan:

Medicinas: Hablan principalmente de que las recetas médicas no se cumplen o lo hacen de manera parcial en el sector público, sin importar si son para enfermedades comunes o crónicas.

Tratamientos: Acusan principalmente un desabasto para enfermos de cáncer.

Vacunas: Se quejan de que los niños ni siquiera logran tener su esquema básico de vacunación.

En todos los casos responsabilizan al Gobierno Federal del desabasto y señalan como causas: la toma de malas decisiones de planificación para adquisición, así como la logística de compra y entrega. Utilizan incluso un hashtag, #FalsaAusteridad para señalar que se gasta el dinero en obras que no son indispensables, en vez de cuidar la salud de los mexicanos.

Por otro lado, y va en la misma línea, señalan que la no regulación -cigarros electrónicos, vapeadores y cannabis principalmente- y en algunos casos la prohibición -como es el caso del fentanilo medicinal- crea más problemas de salud de los que soluciona y promueve un mercado negro que perjudica a la sociedad y especialmente a los menores de edad. El hashtag #ProhibidoProhibir ya es un ícono de ese movimiento en redes sociales.

Es así como desde Coparmex impulsamos como uno de los pilares del Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI) “sistemas públicos, privados y sociales de salud, pensiones y vivienda solidarios, incluyentes y de calidad que propicien la cohesión y la movilidad social”.

Las redes sociales, como principal reflejo de la opinión pública, finalmente levantaron la voz. Dejó de ser un hecho aislado para volverse un reclamo generalizado desde todos los sectores.

No se debe esperar a un evento desafortunado como el COVID del Presidente para acordarnos de la salud en general. Hay que tomar acción, como lo hemos hecho en defensa de las instituciones. Esta también es una defensa del Estado de Derecho y las libertades de los mexicanos.





#OpiniónCoparmex

Ximena Céspedes

Presidenta del Comité de Comunicación Interna

Coparmex Nacional