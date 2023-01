La voz de la IP | Una reforma de humo

Por: Carlos Villaseñor Franco

Presidente de Coparmex Jalisco

En días pasados, se puso sobre la mesa que el 15 de enero, entraría en vigor en todo el país, la nueva ley General para el Control del Tabaco, una reforma que, en resumen, sin análisis ni consensos –tal como se distinguen muchas de las últimas reformas de la actual administración del Gobierno Federal- establece cambios en dos sentidos: Uno, en el consumo de tabaco en establecimientos con áreas específicas para fumadores, y dos, en la exhibición de productos de tabaco para la compra y venta en tiendas de autoconsumo y abarroteras.

Pero antes de continuar, es importante hacer énfasis que desde el sector empresarial, cámaras, asociaciones y confederaciones, coincidimos en que prevalezca la protección de la salud y compartimos la visión de que se impulsen políticas públicas encaminadas a la prevención en el consumo del tabaco. Como lo hemos dicho antes, respaldamos las iniciativas que velan porque la población esté informada sobre los riegos que ocasiona fumar.

Dicho esto, me es importante hacer algunas observaciones, en lo correspondiente al consumo de tabaco en establecimientos con espacios específicos para fumar, esta restricción es por demás impositiva en el derecho de los consumidores adultos, correctamente identificados con la capacidad de decidir si consumen o no, un producto legal. Cabe mencionar que, venimos de una pandemia que dio un fuerte golpe a sector de servicios restauranteros, que apenas empieza a recuperarse; implementar este tipo de medidas no abona a una recuperación, mucho menos a un fortalecimiento en sectores productivos.

La iniciativa privada no está en contra en que se impulsen acciones que fortalezcan desde este sentido a la salud pública, pero no existe alguna justificación sanitaria para prohibir la prestación de servicio o consumo de alimentos en zonas exclusivas para fumadores.

En lo correspondiente a la prohibición de la exhibición de cigarros en tiendas y establecimientos, no tiene fundamento jurídico; la exhibición de los productos de tabaco se encuentra permitida y regulada en la Ley General para el Control del Tabaco.

El consumo de tabaco no se va a evitar con este tipo de restricciones, al contrario, puede ser la puerta para fomentar el comercio ilegal, e impacta de forma injustificada a la libertad de comercio y a los derechos de las y los consumidores.

Desde la iniciativa privada se ha buscado el diálogo en este y otros temas, así como generar un análisis técnico que dote de herramientas en la toma de decisiones. Por ello, solicitamos que el gobierno genere certeza jurídica ante un producto de consumo legal, y sobretodo, abra al dialogo el análisis en un tema que atenta contra la libertad de comercio, la industria y los consumidores.

