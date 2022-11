La Voz de la IP | Reforma electoral: democracia en riesgo

José Medina Mora

Presidente Nacional de Coparmex

Nuestra democracia enfrenta un nuevo desafío en este 2022: la intención de desintegrar al INE debido a una reforma Constitucional en materia electoral impulsada desde el Ejecutivo y que se empezará a discutir en el Congreso.

Entre los aspectos propuestos están: el cambio de INE a INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), la modificación del proceso de elección de consejeros, quitándolo del Congreso para pasarlo al voto popular, así como la eliminación de los institutos electorales locales (OPLEs) para centralizar las elecciones, y reducir el presupuesto electoral.

Esta propuesta no solo está generando cuestionamientos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Recientemente, la Comisión de Venecia (órgano consultivo de la Comisión Europea para la Democracia) advirtió que esta iniciativa de reforma no da garantías de independencia e imparcialidad en el árbitro electoral que sustituiría al INE, y que el procedimiento para elegir de manera directa a los consejeros del INEC y jueces del Tribunal Electoral debe reconsiderse, al no apegarse a estándares internacionales y mejores prácticas en materia electoral.

La Comisión también advirtió que es riesgoso que esta es la primera vez que un presidente propone una reforma que implicaría cambiar todo el proceso electoral para 2024, año en que termina su gestión. Además, que el funcionamiento del INEC y el Tribunal Electoral, debe evaluarse desde un exhaustivo debate parlamentario y público sobre las consecuencias de dicha reforma.

Teniendo claro que nuestra democracia es perfectible, considerar una reforma como la propuesta, implicaría un retroceso de décadas de esfuerzo ciudadano por tener una democracia con derechos y libertades, protección del voto, contrapesos y alternancia en el poder.

En el INE tenemos a un árbitro imparcial que le da legitimidad y certeza a las elecciones. La autonomía del INE, su profesionalismo y capacidad técnica para organizar elecciones, han dado garantía a nuestra democrática. Hoy contamos con una institución cercana a los ciudadanos.

En Coparmex, en más de 90 años de historia, hemos promovido los principios democráticos y el valor de instituciones autónomas como el INE, que protegen nuestros derechos y generen equilibrios en la toma de decisiones.

Como ciudadanos, hacemos un llamado a los partidos políticos a defender al INE y rechazar esta reforma que implicaría múltiples afectaciones a la democracia que tanto nos ha costado construir.

Hoy el INE, su naturaleza ciudadana y la forma de elegir a los consejeros funcionan de manera adecuada; tenemos un sistema electoral que garantiza la voluntad ciudadana.

En estos momentos complejos, debemos defender a las instituciones que con mucho esfuerzo y exigencia ciudadana se han construido. El riesgo aumenta si nos polarizamos, por ello necesitamos unirnos como sociedad y defender a nuestra democracia.

Desde Coparmex, seguimos impulsando la campaña #YoDefiendoAlINE y convocamos a la ciudadanía a participar en la defensa de nuestra democracia que está en riesgo. #OpiniónCoparmex

El INE es nuestra democracia, el INE somos todos. #YoDefiendoAlINE