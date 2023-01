La Voz de la IP | Por una estrategia integral de seguridad

José Medina Mora | Presidente Nacional de Coparmex

#OpiniónCoparmex

La inseguridad en el país se sigue agravando.

La más reciente edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) aplicada por el INEGI de manera trimestral, muestra preocupantes cifras al cierre de 2022.

Uno de los datos que más llaman la atención es que 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en su ciudad, siendo mayor la inseguridad que perciben las mujeres, que los hombres.

Las ciudades con mayores porcentajes de población que se siente insegura son: Fresnillo (97.7%), Zacatecas (93.3%) e Irapuato (92.6%). Quienes registran la más baja percepción son ciudades como San Pedro Garza García en Nuevo León, o la alcaldía Benito Juárez en CDMX, casos que deben ser analizados para identificar buenas prácticas por replicar.

Asimismo, alarman las bajas expectativas en las personas de que la situación mejore, ya que al preguntarles sobre cómo consideran que será la situación de inseguridad en los próximo 12 meses, el 34% consideró que la situación seguirá igual de mal y el 25.9% que empeorará.

En este contexto, preocupa que, a pesar de esta información, como país no tengamos una estrategia clara para recuperar la paz, y que nuestra economía, nuestras relaciones sociales y nuestro bienestar sigan siendo afectados.

Otra situación que alerta es que el gobierno federal le sigue asignando a los militares tareas que no les corresponden, tanto para construir aeropuertos, trenes, sucursales bancarias, manejar aduanas, operar una línea aérea y ahora atender una crisis en el metro de la Ciudad de México, a pesar de que las fallas registradas en los últimos años en dichas estaciones han mostrado necesidades evidentes que a instituciones como la Guardia nacional no le corresponde atender, y para las que no están preparados.

Mientras la inseguridad se agrava, el país se sigue militarizando (tanto en calles como en leyes) y se otorga un poder cada vez más riesgoso a la Sedena, cuando los ciudadanos necesitamos otro tipo de respuestas.

Ante tal situación es evidente que México necesita replantear la estrategia de seguridad que se está siguiendo y usar la información y la evidencia para tomar las decisiones que nos permitan recuperar la posibilidad de transitar por todo nuestro país de manera segura.

Necesitamos una estrategia integral que contemple la coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los municipales, privilegie el trabajo de inteligencia, la prevención del delito y la capacitación constante a los ministerios públicos y fiscalías. Y que, además, contemple recursos suficientes a las entidades federativas y a los municipios para fortalecer sus cuerpos policiales e instituciones.

Solo con una renovada estrategia integral se podrá reestructurar, coordinar y eficientar el trabajo para lograr la seguridad a nivel nacional.

Desde Coparmex reiteramos la importancia de mantener el diálogo y el trabajo coordinado entre los diversos sectores para que entre gobierno y sociedad podamos colaborar para atender la crisis de seguridad, que urge de acciones contundentes.

No podemos perder más tiempo para revertir esta situación. Solo unidos podremos lograr un México seguro y en paz que los mexicanos merecemos.