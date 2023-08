La participación de los empresarios en la vida pública

Cuando nos encontramos ante una coyuntura o situación difícil , siempre es válido analizar cuál es la mejor decisión que podemos elegir, particularmente hago referencia al tema electoral. Hoy estamos viviendo una etapa adelantada de campañas políticas y de distracción de los servidores públicos por este fenómeno, pero también vemos a los distintos grupos que integran la sociedad inmersos en esta dinámica.

Existe una frase de Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia, que además fue la novela que logró consolidar al italiano como la lengua del reino o ducados, que dice: “el más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempo de crisis moral” y esta frase o ideología sirve como estandarte para cometer todo tipo faltas a las leyes electorales existentes, es decir, aquellos que ven la situación actual así, se les olvida que vivimos en una democracia y no podemos dejar de lado los valores que nos distinguen. Para ser claro: no podemos incidir en el voto de los demás, para que éstos se alineen a nuestra forma de pensar o de ver las cosas.

Al vivir en una democracia, corremos el riesgo de que personajes con los cuales no somos afines y no compartimos ideología lleguen al poder y, con ellos, su forma de pensar y a partir de ésta, el diseño de las políticas públicas. Entonces, habiendo dejado claro esto, la pregunta sería: ¿eso nos convierte en el gran elector? Desde mi punto de vista no y debemos ser claros de qué lado de queremos participar, ¿de la legalidad o de la ilegalidad?

Como empresas, ya sea desde el rol de empresarios o colaboradores (que al final los dos son partes importantes de las mismas), debemos promover el voto y la participación en las elecciones. El gran enemigo a vencer es la abstención, no la participación. Los que votan están expresando su libre deseo de elegir a la opción que más les conviene y les representa. No podemos y, no debemos, ir en contra de eso, ¿o acaso ustedes están de acuerdo con que alguien constantemente les esté diciendo que su religión no es la adecuada o a qué equipo de futbol deben apoyar? Por supuesto que no. De la misma forma sucede con las preferencias electorales, no podemos interferir en esa parte, no nos corresponde.

En Coparmex somos altamente políticos, pero apartidistas, eso de ninguna manera quiere decir que no participamos en política, ya saben los que dicen “si no te metes en la política, la política se meterá contigo” y, como decía Platón: “el riesgo de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres”, por lo tanto, nuestro deber es por un lado alzar la voz y señalar lo que no se hace correctamente o puede mejorar desde nuestros gobernantes (que al parecer, una vez que llegan al poder, no les gusta que se les señale o piensan que no cometen errores), apoyar las estrategias que proponen e implementan para mejorar el condiciones de las ciudades en las que vivimos y, por último, pero no menos importante, promover la participación en las elecciones. Les dejo algunas ideas de cómo hacerlo:

1. Solicitar a los colaboradores credencial del INE actualizada para los expedientes de RRHH. Podemos apoyar con permisos (con goce de sueldo) para que vayan a tramitarla.

2. Medio día de vacaciones o un día para las personas que demuestren que fueron a votar.

3. Concientización de la importancia del voto. Aquí un link de ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=2x-DIn8_3hw

4. Facilitar su participación en el proceso como funcionarios de casilla. Permisos (con goce de sueldo) para participar en capacitación.

El enemigo a vencer es la apatía y la abstención. En los procesos electorales de México llega a ser de hasta de 50%, las características de las personas que menos votan son dos, la edad (19 a 35 años) y el estudio (personas con licenciatura).

Estamos a tiempo de incidir en una mayor participación en las próximas elecciones.

Presidente de Coparmex Irapuato-Salamanca

