La espera de Marina por volver a ver a sus hijos y conocer a sus nietos “güeritos” terminó

Como Jesús mismo nos enseña, sentir compasión significa reconocer el sufrimiento del otro y pasar inmediatamente a la acción para aliviar, curar y salvar.

Papa Francisco





“Hace veinticinco años que no veo a mis hijos y, ahora que por fin los iré a visitar a Estados Unidos, Dios me concederá también el deseo de conocer a mis nietos. ¡Ya me dijeron por video llamada que salieron güeritos!”, me comentó Marina Lango, originaria del municipio de León, antes de abordar su vuelo rumbo a Tennessee para reencontrarse con sus seres queridos. La historia de Marina es la de muchos adultos mayores que tienen años sin ver a sus hijos migrantes y que, desafortunadamente, año con año aumentan en todo el mundo. La distancia no es lo que más les pesa a estas personas, es la ausencia de sus seres queridos en lo cotidiano: desayunar juntos, arreglar los desperfectos de la casa, llevar a los más pequeños a la escuela, festejar los cumpleaños, resolver los problemas en familia y darse una palmada en la espalda para seguir adelante. En pocas palabras: vivir la vida como venga, pero juntos.

El sonido local anunció que era hora de abordar el avión y, de manera instantánea (y anhelada), se asomó en los ojos de esos adultos mayores una fe renovada que nos decía en forma de lágrimas: “¡A la familia nunca se le da por perdida!”. (Puedes ver el video de esta historia en: https://n9.cl/je9mi) Al despedir a los treinta y un Mineros de Plata que partieron del Aeropuerto Internacional de Guanajuato con la ilusión de convivir nuevamente con sus hijos, me pregunté: ¿qué significa servir y qué implicaciones tiene? El Papa Francisco se ha pronunciado constantemente sobre los migrantes y la deuda histórica que se tiene con ellos, destacando que “en la lógica del Evangelio, los últimos son los primeros, y nosotros tenemos que ponernos a su servicio”. Si bien este mensaje del Papa aplica en todos los aspectos de la vida, cobra mayor relevancia (o debería de hacerlo) en el ámbito gubernamental, ya que el servicio público es, de alguna forma, la manera institucional de aliviar las necesidades del prójimo, sobre todo de los más necesitados.

Mientras los especialistas y los distintos poderes se ponen de acuerdo para mejorar las políticas públicas que mitiguen los estragos provocados por la migración, a los estados nos toca seguir apostando por la gobernanza migratoria desde lo local, como lo estipulan las Naciones Unidas. En el caso de Guanajuato, hemos seguido el ejemplo y buen trabajo de otras entidades como Michoacán, Zacatecas y Guerrero para crear el programa Mineros de Plata, mediante el cual apoyamos a personas de sesenta a ochenta y cinco años de edad para que se reencuentren con sus hijos que, por circunstancias geográficas y migratorias, no han visto desde hace más de diez años. Se trata de un programa muy noble a través del cual el mismo Gobernador Diego Sinhue ha llevado a grupos de adultos mayores a Estados Unidos, porque representa una invaluable oportunidad para reencontrar a la comunidad migrante más vulnerable con su familia de origen, pues va dirigido a nuestros paisanos que no cuentan con documentos.

A pesar de que en los últimos diez años ha tomado fuerza el espíritu antiinmigrante en la Unión Americana, motivado sobre todo por la era de Donald Trump, con el programa Mineros de Plata logramos llevar tan sólo del 2016 al 2019 a más de 300 adultos mayores al reencuentro con sus hijos. Posteriormente, y como sabemos, la pandemia del COVID-19 provocó que se endurecieran aún más las restricciones para ingresar a Estados Unidos por lo que pausamos el programa los últimos dos años. No obstante, recordemos que “a la familia nunca se le da por perdida” y para este 2022 la espera terminó, al menos para estos primeros treinta y un guanajuatenses que viajaron a Tennessee.

En alguno de los tantos mensajes que el Papa Francisco ha dado sobre los migrantes, destaca que primero debemos ser sus pies cansados para entender los esfuerzos invertidos durante su travesía y, entonces sí, tratar de seguir sus huellas. “Es con ellos que Dios quiere edificar su Reino, porque sin ellos no sería el Reino que Dios quiere. La inclusión de las personas más vulnerables es una condición necesaria para obtener la plena ciudadanía”, nos dice. Por lo pronto, Marina Lango y treinta Mineros de Plata guanajuatenses caminan en estos momentos junto a sus hijos, a quienes no veían desde hace más de diez años y que, ahora, van recobrando paso a paso el tiempo de ausencia que hoy se va quedando atrás, como una sombra que el tiempo irá borrando. Por mi parte, tal vez sea momento de arreglar mis propias maletas para buscar al Papa Francisco y, por qué no, hablar de cómo seguir ayudando a nuestros migrantes y sus familias.

Y tú, ¿cómo sigues los pasos de los migrantes?

