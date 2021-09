La autocrítica: en el olvido

El ser humano, generalmente tiende a emitir juicios, evaluaciones, observaciones hacia la realidad exterior, ¿Qué razones existen para no evaluar la realidad interior? El fenómeno en cuestión es muy complejo, no sólo desde el plano personal, sino de igual manera desde la dimensión institucional. En sentido genérico, se suele afirmar que sólo vemos la paja en el ojo ajeno. Tal vez en una primera aproximación explicativa, se comprende que tener acceso a un análisis de la realidad externa se deriva de una intención de la persona que juzga, por conservar su equilibrio, viendo hacia fuera y no hacia adentro, ya que de esta manera se auto protege, cuida su estabilidad, la cual se vería amenazada si voltea la mirada hacia el interior. …

Culpar a otro de lo que nos ocurre, es un mecanismo que aprendimos a tan temprana edad que es difícil desaprenderlo, por el contrario, lo utilizamos y recurrimos a él como si culpar al otro fuese lo ordinario, lo "normal".

Por otra parte, culpar a otro de lo que nos ocurre, permite a la persona que emite el juicio, no involucrarse en la solución de la problemática, al contrario, la situación /problema se perpetúa al evaluar que la solución está en el otro. En el campo de la salud mental y la pedagogía, autores diversos, planean la importancia por generar condiciones de educación en la familia, la escuela y la sociedad misma, en donde la introspección o mirada hacia nuestro interior formen parte de los recursos de enseñanza en la procuración de mayores niveles de concientización, considerando ésta, el fin superior de la educación misma, postulados sostenidos por P. Freire y S. Freud.

En diferentes espacios de nuestra vida social, tanto públicos como privados, observamos la prevalencia de éste mecanismo, pasando inadvertido que culpar al otro, detiene nuestro crecimiento personal o institucional. En éste contexto, aplica el juicio de valor: yo estoy bien, quien está mal eres tú.

¿Cuál mecanismo, representa la mejor alternativa para transitar a un desarrollo amplio, pleno? En mi propuesta, concedo de particular relevancia, evaluar toda acción, conducta o política desde la autocrítica, el autoanálisis, ello exige indudablemente, una renovada cultura de orientar nuestro pensamiento.

Titular de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Gto.

fcozavalaramirez@gmail.com