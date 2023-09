Guanajuato, líder nacional en lucha contra el cáncer infantil | Salvar una vida está en tus manos

El Sistema de Salud Guanajuato, a través del programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, conmemoró el Mes de la Concientización en el monumento al Pípila, en la capital del estado. El símbolo principal es el lazo dorado, que representa la fortaleza de las niñas y niños que padecen esta enfermedad y el lema es “Salvar una vida está en tus manos”.

Durante este mes, los centros de salud, hospitales y el sector involucrado en todo Guanajuato se suman a las acciones y gestiones de concientización y sensibilización del cáncer infantil.

Autoridades, sector salud, alumnos de escuelas públicas, de manera simbólica, en el monumento al Pípila, en la capital, realizamos un acto conmemorativo y recordamos a los pequeños que luchan contra esta enfermedad.

Melisa Palomino, joven guanajuatense, nos dio su testimonio, con una soltura y congruencia impecables, donde manifestó que la pronta atención y canalización médica logró que hoy su vida sea muy cercana a la de cualquier joven de su edad.

“Darme la noticia era muy impactante para mí y ver gente que se veía sana, yo lo veía muy lejos, no lo veía aguantar el dolor. Te adoptas a una manera de vivir que, aunque no es igual a la de tus amigos o la gente de tu edad, puedes volver a adaptarte y tener una vida completamente normal. A los niños de mi escuela no les tocó ver todo mi proceso y al verme hoy están impactados porque no creen que tuviera leucemia, que me puse muy grave. Todos los doctores y enfermeras están pendientes de cada paciente así sean mil, todos están bien atendidos”, dijo Melisa Palomino en su discurso, una guerrera que venció el cáncer.

El estado tiene como prioridad la atención de estos pequeños, los médicos los canalizan a un hospital para que les hagan las pruebas, de verdad que no cuesta nada como ciudadanos.

A veces pensamos que los hospitales públicos no tienen todas estas herramientas para diagnosticar a los niños y tratar a los niños, la verdad es que sí los tenemos es un tema prioritario para Guanajuato, aquí tenemos que participar todos, porque esto es lo que se llama en un nombre técnico una enfermedad catastrófica, por lo costoso que pudiera representar para cualquier persona, sin embargo, aquí se cubre de manera gratuita.

Tenemos una estrategia que permite la detección a tiempo de esta enfermedad en las niñas, niños y adolescentes, dando un tratamiento oportuno, que disminuye la mortalidad infantil.

Entre el Hospital General Celaya, el Hospital General León, el Hospital de Alta Especialidad del Bajío y la Clínica 48 del IMSS hemos capacitado a más de 700 profesionales de la salud para identificar signos o síntomas de manera temprana y canalizarlos adecuadamente a las niñas y niños con esta afectación.

El cáncer no se hereda, pero sí es genético, sin embargo, aquellos que tienen algún síndrome en específico, que están expuestos a sustancias o virus podrían tener también riesgos. Las principales manifestaciones, con base a la primera causa del cáncer en niños, es la leucemia linfoblástica aguda, con la cual presentan síntomas como el sangrado sin causa aparente, la palidez y les salen bolitas en el cuello.

El Hospital General León y el Hospital General Celaya están acreditados para la atención de hematopatías malignas, tumores sólidos fuera del sistema nervioso central y tumores sólidos del sistema nervioso central.

De 2001 a 2023 se han detectado mil 607 casos en menores de 18 años, 932 corresponden al Hospital General de León y 675 casos al Hospital General de Celaya; los casos fueron entre leucemias y tumores sólidos. Este año se han atendido a 308 pacientes, de los cuales 41 casos han sido confirmados (16 leucemias y 25 tumores sólidos), o que representa una inversión estatal de más de 200 millones de pesos al año para su atención y seguimiento.

En el programa de cáncer en la infancia y adolescencia se aplican las cédulas de signos y síntomas de alarma a cualquier menor de 18 años que acude a alguna de las unidades médicas disponibles.

La atención del cáncer pediátrico presenta un desafío apremiante en México, ya que es la principal causa de muerte entre niños de 5 a 14 años. La región de Guanajuato ve aproximadamente 90 casos nuevos anualmente, con una tasa de supervivencia proyectada del 75%. Esto contrasta marcadamente con el promedio nacional del 56% y el 80% en los países desarrollados.

Los principales síntomas de cáncer infantil son fiebre por más de siete días sin razón aparente, dolor de cabeza y vómito persistente, generalmente en las noches; dolor de huesos y articulaciones; puntos rojos en la piel, moretones en la piel o sangrados; fatiga y cansancio excesivo; pupila blanca en uno o ambos ojos, entre otros síntomas.

Ante cualquier sospecha, es importante que se acuda a la unidad de salud más cercana para una revisión del menor.

Nuestro deber es garantizar que cada niño que lucha contra el cáncer tenga las mejores oportunidades posibles. Somos inquebrantables en nuestro compromiso de lograr un impacto significativo en las vidas de nuestros pacientes jóvenes y sus familias, brindándoles opciones de tratamiento de forma temprana y oportuna.





Secretario de Salud de Guanajuato

@DrDanielDiazGto