Guanajuato esperará para aplicar vacuna Abdala

Los picos de la pandemia de coronavirus son cíclicos, ya se ha analizado y siempre repuntan en verano e invierno. A la fecha no se ha definido ni hay postura oficial para los refuerzos por parte de la Secretaría de Salud, que es el ente rector en el país. Nosotros, como Guanajuato, estamos en espera de la definición de la Organización Mundial de la Salud.

Sabemos que la vacuna cubana está siendo aplicada en el país, en diversos estados. Pero Guanajuato se va a esperar a que sea validada por los organismos internacionales rectores.

Los canales endémicos demuestran que tenemos pocos casos, sabemos que hay enfermedades respiratorias, pero las personas más vulnerables son los adultos mayores y las personas con comorbilidades. Son en estos casos donde se debe reforzar las medidas sanitarias para disminuir al máximo las enfermedades.

Si hubiera brotes en comunidades específicas, se puede contener para evitar una propagación, porque queremos que la actividad económica siga adelante y no se paren las actividades. Trabajamos hacia un futuro en el que los guanajuatenses ya no teman a los confinamientos, a los cierres y que sus hijos no vayan a las escuelas. Es un futuro en el que Guanajuato confía en las medidas de protección que hemos construido.

Ahora es el tiempo de proceso de planeación para aplicar un refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, si así se dictara por la Federación; sin embargo, aún no se tienen noticias. Por ello sería importante tener tiempos para planear y prepararnos como estado, para la aplicación de vacunas de refuerzo.

En 2022 se protegió a casi la totalidad de los guanajuatenses con la aplicación de 11 millones de vacunas contra el coronavirus, mismas que fueron aplicadas en los diferentes grupos de edad; infantes, jóvenes, adultos y adultos mayores, por ello la mayoría de los guanajuatenses estamos ya protegidos.

En los Estados Unidos ya se decidió aplicar un esquema de vacunación contra el coronavirus como refuerzo, la vacuna bivalente contra el Covid-19, basado en prácticas científicas implementadas en su programa nacional de salud pública acorde a la FDA. Incluso la vacuna contra el Covid-19 bivalente de Moderna está autorizada para su uso como dosis de refuerzo en niños de seis meses a cinco años de edad en el país vecino.

Los refuerzos de vacunas son fundamentales para dar mayor protección a las personas con el sistema inmunitario más vulnerable y personas de mayor edad.

En Guanajuato, a la fecha son 87 personas que han perdido la vida en este 2023 por coronavirus, derivado de las comorbilidades y edad avanzada. Sin embargo, esa letalidad es baja, ya que está por debajo del 1%, mientras que en el año de mayor crisis, ese nivel de letalidad era de 20%, aunque sabemos que cualquier defunción a causa de esta enfermedad es muy lamentable.





Secretario de Salud de Guanajuato

@DrDanielDiazGto