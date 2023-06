Ganamos Edomex y en Guanajuato ya nos toca

El mapa político en México, en los últimos años, ha cambiado constantemente. Los partidos políticos que fueron hegemónicos durante muchos años están al borde de la extinción.

El PRI se jugaba todo en el Estado de México, su bastión más importante y la joya de la corona del partido tricolor a nivel nacional, pero con aliados que poco pudieron sumarle a la contienda.

El PAN apenas pudo aportar un 11% y el PRD, al borde de perder el registro, con apenas 2.9% de la votación.

Lo que seguramente no les perdonarán, luego de este resultado, todas aquellas personas que sostuvieron al Partido Revolucionarios Institucional durante décadas en el Estado de México es que hayan olvidado su esencia y los años de lucha en contra de los conservadores.

La maestra Delfina Gómez Álvarez terminó con más de 90 años de gobiernos priístas, en una contienda donde se pudo ver mapachismo, compra de votos y acarreo, pero no fueron suficientes para frenar al pueblo que cree en nuestro movimiento.

Lo que se viene es que Guanajuato, el estado de la República más importante para el panismo, puede cimbrarse, como ya ocurrió en el estado más poblado del país.

En nuestro estado se vislumbra una posible triple alianza que extinguiría de forma definitiva las estructuras territoriales del PRI y del PRD, para ponerlas al servicio de Acción Nacional en la defensa desesperada de su bastión, porque Morena sigue creciendo, aún en el territorio más complejo del país.

Morena Guanajuato tienen una oportunidad única en el 2024, con una batalla donde la unidad y la organización serán factores fundamentales.

Es el momento en el que deberemos proponer a las y los mejores candidatos, no para vencer, sino para convencer al pueblo guanajuatense que, por encima de los perfiles, existe un proyecto político transformador que tiene como ejes fundamentales no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Es decir, que por encima de los proyectos personales hay un proyecto colectivo, porque para nosotros en Morena, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás.

Así que el escenario está puesto. Si la batalla en Estado de México fue fundamental, en Guanajuato veremos una contienda electoral histórica para la Cuarta Transformación de la vida pública nacional que ya gobierna en 23 de 32 estados de la república.

Diría la gobernadora Delfina: vamos “requetebien”, porque la esperanza nos une y en este 2024 seguiremos haciendo historia.





Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guanajuato

@79adrix