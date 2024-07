Fama / "Mi hija me acompaño a grabar un capítulo en la cárcel". Ingrid Martz

MI HIJA MARTINA ME ACOMPAÑÓ A LA CÁRCEL A GRABAR UN CAPÍTULO DE "TU CREES". FUE UNA EXPERIENCIA QUE PENSÉ QUE DEBÍA DE VIVIR". INGRID MARTZ

Ingrid, ¿qué pensó tu hijita Martina de verte en la cárcel en uno de los capítulos de “¿Tu crees?”

"Martina me acompañó ese día a grabar a la cárcel porque me cacharon, entré robando un poquito y al final me lo llevé todo. Ya en la cárcel, Irina, mi personaje, no tiene más opciones que volverse chola, ruda y malvada, de lo contrario, la matan; se tatúa la cara, el cuerpo y la verdad para mí ha sido un regalo como actriz el poder hacer este personaje"

ALEJANDRA LEY: “DE CHICA ME HACÍAN MUCHO BULLYNG PERO NO POR SER GAY, ME LO HACÍAN POR GORDA"

Alejandra Ley ¿hiciste el amor con un hombre para tener a tu hija Maria Fernanda, la tuviste en tu panza o fue por fertilización in vitro?

“A los 16 años supe que me gustaban las mujeres, me hice novia de Marlene pero me encontré a mi amigo César Ramos en una fiesta, quién no tenía dónde quedarse. Y con una sola vez, usando condón y pastilla del día siguiente me embaracé a los 20 años y aquí está Fer, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi hija tiene a su mamá, que soy yo y a César, su papá, que vive en Alemania, pero la ve bastante y desde hace mucho sabe que su mamá es gay y no tiene ningún problema con eso”.

¿Te quedaron ganas de hacer “el delicioso” con otro hombre?

“No, la verdad que no. No es lo mío. No tuve placer ni con el papá de mi hija pero “el delicioso” no es todo, hay muchas formas de satisfacer a alguien, no creo que ninguna mujer ni heterosexual quiere solo un modo, para mi el sexo es muy importante pero con una mujer.”

¿El papá, César, te da manutención para Fer?

“No, pero la quiere mucho y yo me hago cargo de mi hija que se apellida Ley Tovar, porque cuando Fer cumplió 9 años cambiamos el acta de nacimiento por mis dos apellidos que son: Ley Cerda que son mis apellidos, y el de Marlene, con quien vivía en ese entonces, aunque al final entre Marlene y yo hubo mucho desgaste emocional y nos separamos.”

¿La casa es tuya?

“Sí está a mi nombre y la verdad así seguirá porque nunca me he casado con nadie y no sé si me quiera casar”.

¿Tú hija es gay?

“Le gustan los niños y lo que sea la voy a apoyar, no veo conflicto ni tabú”. Dijo Ale, quien trabajó en la novela “Como en el cine” al lado de Ninel Conde.

¿Ninel Conde te gustaba cuando estaban en la misma novela?

“No, rara vez me gusta una actriz, estamos muy locas y además a mi me gustan las mujeres de mi edad y ahí yo tenía 13 años.”

¿Qué les dirías a los famosos que no quieren salir del closet?

“Que no pasa nada cuando sales, yo salí del closet porque no me escondo nunca y cuando me preguntaron: ¿Eres gay? Dije: “Si”. De nena me buleaban mucho pero por gorda, no por lesbiana.” concluyó la adorable Alejandra Ley.