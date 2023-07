Faltan demócratas, sobran borregos aquí

Hace un año, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez comió con una treintena de empresarios leoneses, en el rancho El Malacate, de Enrique Aranda Flores. Ahí adelantó su lista de precandidatos a sucederlo: tres mujeres (las alcaldesas de León e Irapuato y la entonces Secretaria de Gobierno) y tres hombres (los secretarios de Desarrollo Social, entonces, el de Salud y un diputado, ex alcalde de León). Varios de éstos lo acompañaban. Pidió a los comensales que los cuestionaran, conocieran e instruyó a aquellos que permanecieran luego de que él se retiró. No la propuso en un órgano de su partido y menos la consultó con la militancia panista. Como Oliva -con Elías Villegas- impuso a Miguel Márquez, y éste al propio Diego Sinhue. El gobernador piensa que va a poder imponer a su recién enrocada secretaria de Desarrollo Social, luego de que el titular anterior no levantó vuelo. Las circunstancias de Oliva y de Márquez no son las del hoy gobernador, más desgastado día a día. Afecta derechos de senadores Erandi Bermúdez y Alejandra Reynoso, aspirantes abiertos. Peor aun, afecta los derechos de militantes a participar en las decisiones de elegir candidatos, en coalición o no.

Se apoya en su jefe de gabinete, en su subsecretario y aspirante a alcalde de León, y el hermano de éste, coordinador de comunicación del gobernador. Son “los ángeles de Charly”, encargados de elaborar también las listas de candidatos a alcaldes, regidores, síndicos, diputados, senadores; las hicieron hace tres años, las hacen hoy. El problema con éstos aventureros es su proyección facciosa. Atropellan a la militancia, a los estatutos del partido y a sus esencias democráticas. Desnivelan el piso que debe ser parejo, provocando heridas internas que nadie atiende. Dividen. Desmoralizan. Fraguan la tormenta perfecta. Y agravan el riesgo de derrotas electorales en la próxima contienda, que tendrán un responsable principal: el gobernador. Y corresponsables: las dirigencias partidistas descastadas y la masa militante que no exija sus derechos partidistas irrenunciables. Impactarán la elección nacional. Recién empresarios evaluaron y publicaron desplegado en AM de León sobre el perfil de aptitudes y experiencias del candidato/a: el gobernador no entendió. ¡Saquen las manos del proceso que es de los panistas! Y panistas: ¡indignaos!

Los tiempos pasados del PAN eran mejores. El único instituto político donde en asambleas y convenciones nacionales o locales se vivía la democracia-método o procesal: se deliberaba, de inicio, si se participaba o no en la elección en puerta. De aprobarse, entonces discutía la militancia la plataforma que contenía un diagnóstico de los problemas sociales, económicos y políticos, ya fuera del municipio, del estado o del país, y las propuestas de solución. Luego de considerarse suficientemente enriquecida y discutida, se aprobaba. Al final, se presentaban los aspirantes a candidatos y los votaban todos los asistentes. A nivel nacional sesionaban dos días enteros. Hoy en tres horas resuelven todo, sin deliberar, solo levantando la mano, borreguna.

Da pena ver a aspirantes a candidaturas -o a ser reelegidos- hacerse visibles por todos los medios con la corcholata preferida (su cumpleaños, con más de mil 500 comensales, boato de la semana). Y también con el trío de aventureros, tomarse el auto-retrato y subirlo de inmediato a Facebook, para ostentarles su compromiso. Y a sus espaldas apuñalarlos.

En Humanismo y Democracia en Acción (HYDEA) exigimos la semana pasada que los dirigentes partidistas no se promuevan a cargos de elección popular, ventajosos. El dirigente estatal se promueve en bardas para alcalde de Irapuato, no obstante que el gobernador negoció con la alcaldesa su reelección, a cambio de su apoyo a la preferida para gobernadora (empresarios de Coparmex y Canaco expresaron preferencias por el Secretario de Salud, Daniel Díaz, para alcalde).

Urge restaurar la democracia-método, empezando por la deliberación abierta, no subterránea. Promovamos candidatos honestos y capaces, si se quiere ser instrumento útil al ciudadano. Para así poder lograr la democracia-meta, fin o de contenidos económicos, políticos y sociales. O perderemos todos.

Analista político y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

@jalcants