Eliminación del Agente Promotor y comisiones de traspasos

En febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una circular de la Consar, realizando nuevas modificaciones operativas a los integrantes del sistema de ahorro para el retiro, específicamente a la figura del Agente Promotor, el cual sería sustituido por una nueva figura llamada Agentes Previsionales, los cuales, en teoría, deberían

estar más enfocados en asesorar a los trabajadores y no en una labor de venta y para ello la circular prohíbe el pago de comisión por concepto de traspasos y es ahora el trabajador el que tendría que hacer este proceso, a través de la aplicación Afore Móvil, esto siempre y cuando cuente con su expediente de identificación, de otro modo permanecerá cautivo en la Afore en la que se encuentre de manera indefinida.

La razón de eliminar la figura del Agente Promotor obedece principalmente en bajar el gasto comercial que tienen las Afores, pues como señala la Consar, han ido creciendo año con año; como ejemplo, el año pasado creció por encima de 43% y este crecimiento ha sido sostenido hasta julio de 2022.

Los nuevos Agentes Previsionales estarán obligados a asesorar a los usuarios sobre las características y requisitos para el otorgamiento de las pensiones que otorgan los institutos de seguridad social, así como brindar información sobre la administración de su cuenta individual.

De igual forma, deberán ofrecer soluciones sobre problemas en su cuenta, dar a conocer las obligaciones de las administradoras sobre sus clientes y recibir y solucionar las solicitudes de servicio que presenten los usuarios.

La crítica: aun y cuando ya tiene algunos meses la prohibición de pago de comisiones por concepto de traspaso y que se le ha quitado esa función comercial a la Afore, a la fecha de hoy, las Afores siguen exigiendo a su fuerza de venta cumplir metas por concepto de traspasos y, de no hacerlo, se les penaliza en el salario que percibe el promotor.

Otra crítica es que el ahorro de recursos que pudieran tener las Afores se convertirá en una ganancia directa para sus accionistas, sin que tenga un beneficio directo real a los trabajadores afiliados a la Afore; como ejemplo, sólo en 2022, ya con el cobro de las nuevas comisiones, Afore XXI tiene una ganancia neta de más de mil millones de pesos para sus accionistas, por concepto de cobro de comisiones.

Otra crítica a este nuevo modelo tiene que ver con el expediente de identificación, pues si el trabajador no lo tiene, prácticamente no puede realizar ningún tipo de trámite en su cuenta individual, como traspasar su cuenta o incluso realizar una ayuda por desempleo o retirar los recursos de su afore, por lo que, de no tener este trámite, orilla al trabajador acudir a la Afore en el que se encuentre a realizarlo. El problema radica cuando no existen oficinas de la Afore en el domicilio donde reside el trabajador y éste tiene que trasladarse a otra ciudad en donde sí tengan oficinas.

Comisiones 2023

En 2022 entró en vigor un nuevo esquema de cálculo para el cobro de las comisiones por parte de las Afores a la cuenta de los trabajadores, el cual consistía en el promedio aritmético de los cobros en materia de comisiones en los sistemas de pensiones de contribución definida de Estados Unidos, Colombia y Chile. La comisión promedio del sistema para 2023 quedó en 0.566, siendo Pensionissste la Afore con la comisión más baja, con el 0.53 sobre saldo, seguido de Afore Coppel, con el 0.566, y el resto de las Afores con una comisión de 0.57 sobre saldo.

