Elecciones 2023: Edomex y Coahuila

El domingo cuatro de junio del año en curso, al darse a conocer los resultados de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, se elevó la temperatura política en nuestro país. Curiosamente tambiíen se incrementó la temperatura ambiental. En el Estado de México ganó la maestra Delfina Gómez, apoyada por Morena y sus aliados. En Coahuila obtuvo el truinfo Manolo Jiménez Solís, con el respaldo de la coalisión Va por México y el divisionismo de Morena, PT y el Verde.

Ante los resultados en el Estado de México, el senador panista Damián Zepeda declaró: “tenemos que aprender la lección: que no es la ruta, la alternativa y por lo menos tendría que abrirse un proceso de reflexión y de valoración de no seguir ya por ese camino (de la alianza); los datos ahí reflejan un rechazo de la ciudadanía para el PRI, pero mi mensaje al PAN es que recapacite para no hacer lo mismo, porque esto es un desastre”.

De conformidad con el conteo rápido coordinado por el INE, Delfina obtuvo el 54.2% de la votación contra el 45.2% de la aliancista Alejandra del Moral. Es, por lo tanto, la primera mujer en gobernar la entidad. Morena y sus aliados ya gobiernan 23 estados de 32 que tenemos. La maestra Delfina Gómez reflexionó: “han sido 100 largos años de corrupción y abandono, pero los riempos cambian y el pueblo se organizó y venció”. Delfina celebró en la Plaza de los Mártires de Toluca y en su discurso reconoció la capacidad de su adversaria, Alejandra del Moral.

Ante estos datos, recordé la Alegoría de la brevedad de las cosas humanas de Luis de Góngora y Argote: “Aprended, flores, de mí, /lo que va de ayer a hoy, /que ayer maravilla fui / y ahora ni sombra soy”. Estos versos los podría declamar el PRI, pues durante décadas gobernó en todos los estados del país y ahora sólo le quedan dos: Coahuila y Durango. El priísmo a nivel nacional está cooptado por una dirigencia alejada totalmente del pueblo. En Coahuila, -los estados no son iguales-, ha gobernado en los últimos años Miguel Riquelme Solís, mismo que ha hecho un buen trabajo político y social y cuenta con el apoyo del pueblo, por eso el triunfo del canditado Manolo Jiménez Solís es incuestionable. Las lecciones positivas de esta elección son a mi parecer: 1. El INE cumplió escrupulosamente con su función esencial. 2. Las casas encuestadoras acertaron, es decir, hicieron un trabajo profesional. 3. El mismo día de la elección, los contendientes reconocieron su triunfo o derrota; lo negativo: el abstencionismo fue muy elevado, pues de 12 millones de votantes, solo acudieron seis millones a las urnas, por lo que el trabajo de las autoridades, partidos políticos, candidatos y ciudadanos en general es vencer al abstencionismo en elecciones futuras.

A punto de terminar esta entrega, recibí la triste noticia que el doctor Saturnino Plata Contreras, padre de mi querido amigo, licenciado Vinicio Plata Olguín, falleció el día miércoles próximo pasado. Elevamos nuestras oraciones y esperamos pronta resignación a familiares y amigos. QEPD.





Escritor y docente

ezequielsotomar@outlook.com