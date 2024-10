El Espectador / Ni la SEP ni los enfermos de McDonald´s afectan a Coca-Cola

The Coca-Cola Company descarta que la prohibición de alimentos chatarra en las miles de escuelas públicas mexicanas y el escándalo de uno de sus principales clientes, McDonald´s, por hamburguesas contaminadas con una bacteria que provocó ya una muerte, le peguen a sus ventas.

“Me gustaría una aclaración: hay noticias recientes sobre una posible prohibición de la venta de bebidas azucaradas y snacks en las escuelas de México. Sé que históricamente el impacto del impuesto al azúcar no ha sido relevante, pero quería saber cómo están posicionándose en caso de que esta medida se materialice”, lanzó durante la conferencia de presentación de resultados del trimestre Andrea Teixeira, de JPMorgan.

James Quincey, Chairman y CEO de The Coca-Cola Company, respondió: “No he leído todas las noticias de México y no estoy seguro de que esto ya esté ocurriendo. Pero en su mayoría vendemos un portafolio sin azúcar orientado hacia las escuelas, como parte de nuestro enfoque global. No estoy seguro de cuánto afectaría esto al negocio o si tendrá algún impacto relevante. Mi estimación es que, si afecta, será mínimo”.

Como informó El Sol de México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que a partir de marzo del 2025 se aplicarán los nuevos lineamientos para prohibir alimentos y productos “chatarra” que se venden en las escuelas del país de todos los niveles educativos. Los refrescos de Coca-Cola entran en la prohibición.

Las cosas se pusieron difíciles, más con analistas, que con reporteros, quienes por lo general no tienen oportunidad de hacer preguntas directas a este tipo de personajes en sus conferencias, totalmente controladas por los PR. Kaumil Gajrawala, de Jefferies, recoredó que es reciente la noticia sobre la contaminación de alimentos en McDonald’s, uno de sus principales clientes. ¿Hay algo que debamos saber sobre cómo esto podría impactar su negocio?, preguntó.

“Miren, obviamente lamentamos mucho lo sucedido con las personas afectadas por la contaminación”, atajó Quincey, el CEO de The Coca-Cola Company. “McDonald’s es un socio importante para nosotros, y nosotros lo somos para ellos. Los apoyaremos en lo que necesiten mientras gestionan esta situación. La información disponible hasta ahora es limitada, especialmente para quienes estamos un poco alejados de lo ocurrido. Según los reportes en los medios, las áreas afectadas son limitadas, por lo que en este momento no anticipamos un impacto significativo en nuestro negocio”.

Luego un cuestionamiento suavecito, de Robert Ottenstein, de Evercore. Como si fuera reportero de negocios mexicano, le puso el balón para una salida con comercial: “Su negocio de bebidas carbonatadas en Estados Unidos está teniendo un desempeño mucho mejor que en años anteriores. Me gustaría entender cuáles son los factores detrás de esto. ¿Es por los productos sin azúcar? ¿Mejor interacción con consumidores jóvenes? ¿Ganan cuota de mercado? Además, los datos que hemos visto sugieren que las bebidas carbonatadas están recuperando mercado de las bebidas energéticas. Me encantaría conocer su evaluación sobre esto. Gracias”.

\u0009James Quincey bajó la guardia. “Gracias, Rob. Bueno, en primer lugar, me siento tentado a decir que el crecimiento de las bebidas carbonatadas se debe a todos los factores que mencionaste. El equipo de América del Norte ha hecho un gran trabajo en toda la cartera. Si miramos el tercer trimestre, la marca Coca-Cola creció en volumen, y lo mismo sucedió con otras bebidas gaseosas. Dentro de la marca Coca-Cola, la versión original se mantuvo estable, mientras que Coca-Cola Zero creció a doble dígito e incluso Diet Coke tuvo crecimiento. El avance refleja una combinación de la transformación en nuestras estrategias de marketing y la mejora en la ejecución por parte del sistema de embotelladores”.