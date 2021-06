El Espectador | Lo que diga mi dedito

Nadie en Morena vio venir el golpe en la Ciudad de México, asegura su presidente nacional, Mario Delgado. Por eso no pudieron hacer nada para influir en el resultado del 6 de junio del 2021.

“Cuando una encuesta se hace bien, siempre habrá coincidencias en el resultado, independientemente de quién la haga. Y al igual que las encuestas que se conocían sobre la ciudad, pues no teníamos ningún foco amarillo o foco rojo que nos hicieran alertarnos de que traíamos aquí una opinión negativa que podría traducirse en votos, y creo que es un fenómeno inesperado, que nadie vio venir, que nadie midió, y es justamente lo que debemos de entender muy bien, por qué ocurre así, cuáles son las causas de la gente para haber votado como votó, y actuar en consecuencia”.

—¿La tragedia del Metro fue algo que influyó?—, le preguntamos a Delgado.

— Yo creo que influyó, era un tema multifactorial, evidentemente es un hecho que impacta en la opinión pública y alguna relación tendrá.

—¿Cree usted que es, como dicen algunos analistas, prácticamente un clavo más en el ataúd de Marcelo Ebrard rumbo a la presidencia?

—Podrá haber especulaciones de las que sean, pero ahí está el trabajo de Marcelo Ebrard de todos los días, que la gente valora.

Lo más importante tiene que ser, primero, la atención de las familias que perdieron a alguien, dice Delgado. “Que haya, como se está haciendo por parte de la Ciudad, un diagnóstico serio, porque a partir de ellos vas a elaborar un plan de reconstrucción, de arreglo, de lo que sea necesario. Y, pues en esta investigación, de qué falló, pues tendrá que haber, pues necesariamente algunas responsabilidades: de funcionarios, de las empresas, eso lo van a determinar los mismos peritajes que se están haciendo”, responde evasivo, sin decir nombres y sin ganas de meterse a fondo en el cuestionamiento.

¿Era una bomba de tiempo que ya esperaban que estallara?, le preguntamos al hoy líder político del partido en el poder.

“Es un hecho inesperado, es un accidente, no creo que alguien lo haya previsto. Creo que la propia naturaleza del caso nos deja claro pues que nadie lo esperaba”, esquiva Delgado.

La tragedia del Metro se convirtió en un hecho político fortuito que pone en la agenda la sucesión presidencial, la anticipa. ¿Cómo se ve en Morena?

“Pues hacer la diferencia”, dice el líder del Movimiento. “Marcar la diferencia, hay una investigación seria, que se repare cuanto antes, son más de medio millón de usuarios los que tenía la Línea regularmente, y lo demás es especulación política. Acabamos de tener la elección intermedia, del 21, y todavía vamos a analizar el camino, muy lejos todavía el tema de la sucesión. Siempre este tipo de temas da lugar a la especulación y demás”.

Le recordamos precisamente que a partir de la tragedia del Metro y las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parece que regresa al país esa vieja práctica del “dedazo”.

Lo rechaza: “Tenemos muy claros en nuestros estatutos la forma de elegir candidatos, acá privilegiamos las encuestas, es el instrumento que tiene la gente directamente para opinar. En Morena las decisiones las toma la gente”.

Él fue muy cuestionado por las encuestas, por la elección de candidatos en las elecciones sin mayor explicación o prueba.

“Yo me atengo a los resultados”, dice Mario Delgado. “Si hubieran sido malas las encuestas, es decir, si no se hubiera elegido a quien la gente decía, pues no hubiéramos ganado 11 de 15 gubernaturas, ¿no?”.

Asegura que no hubo opacidad y los reclamos son golpeteo político.

“Se cuestiona mucho las encuestas de Morena cuando los otros partidos no sabemos cómo eligen a sus candidatos, y es básicamente a partir de complicidades. Nosotros nos atenemos a lo que dice la gente”.