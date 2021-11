El Espectador | Las cortinas de humo del Metro

El accidente de la Línea 12 del Metro sigue generando muchos cuestionamientos.

“Es muy importante separar el tema político del tema jurídico y técnico”, dice Jorge Gaviño Ambriz, coordinador de bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México.

Quien dirigió el Sistema de Transporte Colectivo entre julio del 2015 y marzo del 2018, recuerda que es importante saber por qué sucedió la tragedia. “Tenemos que ceñirnos estrictamente al tema técnico y luego al tema jurídico. ¿Dónde estamos parados en este momento? Bueno, hay tres dictámentes, dos que encargó la jefatura de Gobierno y otro más que encargó la Fiscalía de la Ciudad de México, los tres pues son muy coincidentes en apuntar que la responsabilidad básicamente es de la construcción, de la supervisión, del proyecto”.

Gaviño comenta que fallaron los pernos, falló la soldadura, falló la supervisión, el diseño no estaba sobrado, no hay redundancia, y entonces la Fiscalía con esos elementos está poniendo a proceso a 10 ex servidores públicos, precisamente los que tuvieron que ver con la obra desde el inicio y la conclusión del proyecto.

“Ahí estamos parados. Posteriormente viene el tema político, después de que se acusa a 10 ex servidores públicos, uno de los abogados de estos 10 servidores públicos, el señor Gabriel Regino, de pronto trata de hacer cortinas de humo y empieza a culpar a otras personas de una manera particular, es decir, inclusive él amenaza con que iba a presentar denuncias penales en contra de otros ex servidores públicos, entre ellos el de la voz, diciendo que había habido acciones u omisiones ilegales, cosa que pues no ocurrió, o sea, no acudió al Ministerio Público”.

El diputado dice que las autoridades salieron a aclarar que lo que se busca es la reparación del daño. Ya el tema se dio, hay 26 fallecidos, muchos heridos, hay también una situación de reparación de daños económicos, y el Estado en su conjunto con la Fiscalía tiene que buscar los elementos para asegurar eso. Ya las empresas que están saliendo a hacer convenios, reparaciones, de tal manera que esto no se acaba, apenas empieza, asegura.

Se tiene que dar a conocer después a través de los medios cómo va a quedar este convenio de reparación, señala Gaviño. “Las personas físicas que trabajan en las empresas también tienen que tener una responsabilidad y esto es lo que vamos a conocer a lo largo del proceso”.

Es decir, faltan acusaciones.

“Hasta donde conocemos en este momento, lo que se ha dado a conocer, no tenemos el dictamen completo a la mano, sino lo que nos han dado a conocer los servidores públicos de la Fiscalía, es una parte del dictamen. Pero ahora que conozcamos todo el dictamen en su conjunto, sabremos hasta dónde podrán llegar y quiénes podrían ser los implicados, pero lo que fue muy clara la Fiscalía, es que la causa raíz, según los dictámenes que están presentando, es por el proyecto que fue limitado por las situaciones de construcción y supervisión, porque fueron deficientes, entonces ahí estamos ahorita, con 10 ex servidores públicos señalados”.