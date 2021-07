El Espectador | El desabasto no es sólo de oncológicos

Han habido varios comunicados de parte de la Secretaría de Salud, que parece encabezar Jorge Alcocer Varela, y que aprovecha como sonoro trampolín político a la menor provocación Hugo López Gatell, diciendo que está garantizado el abasto de medicamentos en México. Pero lo que vamos viendo en nuestra vida diaria como mexicanos de a pie conforme pasan los meses, es que eso no es verdad.

“Ahorita todos estaremos muy enfocados en lo que nos parece también algo muy urgente, que es la atención a los niños con cáncer, pero que no se nos olvide que faltan todos los medicamentos que requiere el país”, dice Irene Tello Arista, Directora Ejecutiva de Impunidad Cero. “Ese es el gran problema, como no están comprando bien, ni a tiempo, por eso estamos viendo desabasto, no solamente para oncológicos, sino para muchas otras enfermedades”.

Irene Tello agrega que mientras hacían la investigación Operación Desabasto recibieron muchas quejas del personal que trabajaba antes en distintas dependencias y que participaban en las compras consolidadas. Comentaban que lo que más les sorprendía, y que consideran grave, era que en lugar de tener perfiles técnicos en el equipo de compras, empezaron a poner perfiles políticos. Por el nivel de complejidad de estas compras, necesitaban gente preparada, más que personajes que estuvieran quedando bien con el Presidente de México.

Advierte que retrocedimos en los esquemas de compra de medicamentos en el país, aunque nos han dicho que hubo ajustes importantes para evitar la corrupción en el proceso. Desde hace meses El Sol de México le ha contado por qué surge el Insabi, dónde se han atrasado y qué lanzaron como plan de emergencia en la Cuatroté para comenzar a surtir medicinas en algunos estados. Incluso, nuestra compañera Nurit Martínez le informó a detalle que dentro del Instituto de Salud para el Bienestar existe un equipo que tiene a su cargo la compra concentrada de medicamentos en el país y decide sobre la construcción del nuevo sistema de salud universal para los mexicanos que se conforma de antropólogos, guardaespaldas, arquitectos, empresarios inmobiliarios, estudiosos del voto y hombres cercanos a los banqueros del país.

“Se buscó lealtad y no competencia. Se trajo a gente que no tiene idea de lo que se requiere en términos de salud”, le dijo Malaquías López Cervantes, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, a Nurit Martínez.

Nurit nos recuerda que Juan Antonio Ferrer Aguilar, quien ocupa la dirección general del instituto, tiene una maestría en Administración de Empresas para Ejecutivos en la Universidad Olmeca de Villahermosa. Desde los años ochenta ocupó diversos cargos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tabasco o en Chiapas, en la zona de Palenque (y ese es el puesto de mayor responsabilidad que ha defendido este cercano de Andrés Manuel López Obrador).

Algo que se había alcanzado en México con las compras consolidadas era un nivel de transparencia elevado, con la llegada del Insabi regresaron a las adjudicaciones directas, para tratar de arreglar el problema del desabasto. “A la fecha lo que tenemos es que se dijo que había corrupción, no la han probado. Entonces se deshizo todo el sistema de compra y distribución”, dice la Directora Ejecutiva de Impunidad Cero.

Y en eso estamos...