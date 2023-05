El apoyo al campo mexicano: paso vital para evitar una crisis económica

En medio de un panorama global en constante cambio, es fundamental reconocer la importancia del sector agrícola y brindar un sólido respaldo a los productores de maíz y trigo en México. Me permito retomar este tema nuevamente, porque esta semana me reuní con agricultores del estado de Guanajuato, quienes me expresaron su preocupación por la situación que traviesan.

Este sector enfrenta graves desafíos, incluidos los bajos precios de los granos y la falta de apoyo gubernamental, lo que amenaza con desencadenar una crisis económica. En este contexto, es imperativo comprender la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger al campo mexicano y garantizar la autosuficiencia alimentaria.

El campo mexicano ha sido históricamente un pilar de la economía nacional. La producción de maíz y trigo (y otros granos) desempeña un papel esencial en la seguridad alimentaria y en el sustento de millones de personas. Sin embargo, la situación actual es alarmante. Los productores enfrentan una caída en los precios de los granos, derivado de distintas situaciones fuera de nuestro alcance; por ejemplo, la guerra en Ucrania, solo por hacer una mención. Esto coloca a los agricultores en grave riesgo de quiebra y moratoria de pagos. Además, no solo los afecta a ellos, sino que también tiene un efecto dominó en toda la economía mexicana, alterando incluso los costos de la canasta básica.

Los cultivos de maíz y trigo representan un valor estimado de 166 mil millones de pesos a nivel nacional, lo que demuestra su significado en el entorno económico de México. Si estos productores se ven obligados a cerrar sus operaciones, debido a la falta de apoyo y a los bajos precios, el efecto en la economía del país será devastador. Además, se retrasará el logro de la meta trazada por la administración actual de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de la nación.

Ante esta situación crítica, es fundamental que el Gobierno Federal intervenga y brinde apoyo a los productores de maíz y trigo. Estos agricultores requieren de un precio de garantía justo y rentable para sus productos, lo que les permitirá continuar con sus actividades y evitar la quiebra.

El apoyo al campo mexicano y a los productores de maíz y trigo no solo evitará una crisis económica, sino que también generará una serie de beneficios significativos. En primer lugar, asegurará la autosuficiencia alimentaria, reduciendo la dependencia de las importaciones de granos básicos y fortaleciendo la seguridad alimentaria del país. Además, el impulso al sector agrícola generará empleo en las zonas rurales y contribuirá al desarrollo económico regional.

La situación requiere una respuesta inmediata; el Gobierno Federal debe escuchar las demandas de los agricultores y tomar medidas concretas para apoyar al campo mexicano. Esto implica establecer un precio de garantía justo, brindar acceso a créditos accesibles y programas de capacitación adecuados, para mejorar la productividad y la competitividad. Además, es fundamental establecer una política agrícola coherente y a largo plazo, que fomente la inversión en infraestructuras, tecnología y sistemas de riego eficientes.

En el mismo sentido, el apoyo no sólo debe limitarse a medidas económicas, sino que también debe considerar la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Los agricultores deben recibir asesoramiento y capacitación en técnicas de agricultura sustentable, como el uso responsable de fertilizantes y pesticidas, la conservación del agua y la protección de la biodiversidad.

Es importante destacar que estos apoyos no solo benefician a los agricultores y a la economía del país, sino que también tienen un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. Un sector agrícola fuerte y próspero significa alimentos más accesibles y de calidad para la población, reducción de la pobreza rural y el fortalecimiento de las comunidades rurales. El campo mexicano es un motor clave de desarrollo y debemos asegurarnos de protegerlo y fortalecerlo para el bienestar de todos.

Somos millones quienes creemos que México es enorme. Soy Erandi Bermúdez y les escribo desde Guanajuato, nuestro Guanajuato Ganador.

Senador de la República por el PAN

@ErandiBermudez