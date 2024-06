Educar para ejercer una ciudadanía plena, responsable, es el propósito superior del Estado

La preocupación más sensible de la sociedad es la inseguridad que se experimenta en todos los ámbitos de la vida. Seguramente los candidato(a)s hoy electos como servidores públicos incorporan en sus agendas y programas de gobierno el combate a la inseguridad social ¿qué hacer? ¿cómo abordarla? Los estudiosos en la materia señalan que la inseguridad no es la enfermedad social por atender, ya que la misma es sólo el síntoma de un problema mucho más profundo y complejo. Ello significa que la inseguridad es el iceberg de un fenómeno que exige de una intervención estructural..

Un problema como la inseguridad pudiera resolverse parcialmente combatiéndola con el poder de las fuerzas de seguridad pública, sin embargo, es muy probable que se manifieste de manera recurrente en otras formas, lugares y circunstancias al no considerar sus causas. La inseguridad es el resultado de una serie de condiciones y variables históricas, no son necesariamente producto del aquí y ahora, tal posicionamiento es importante desde el punto de vista de la investigación a fin de construir modelos explicativos científicos y no empíricos.

Sin lugar a dudas, la inseguridad social tiene un componente económico, de amplios niveles de desigualdad y marginación social, fenómeno que ha de ser abordado con el diseño de políticas públicas que atiendan el desarrollo económico de las regiones, la generación de empleos, así como salarios dignos, justos.

Una segunda variable a considerar, no menos importante es la Educación, la cual ha de ser concebida como un derecho y no como una opción o regalía. Es la Educación el mejor recurso para promover la movilidad social, así como el medio por excelencia para conquistar la libertad de pensamiento y la evolución, el desarrollo y progreso de la comunidad.

El incremento de los niveles de escolaridad, favorece una convivencia más armónica, apegada a principios éticos para su regulación.

Estudiosos de la Educación, filósofos, psicólogos confirman que un pueblo educado establece códigos y pautas de relación humanizantes.

Importante considerar en la proyección de niveles de vida dignos, la formación de profesionales en las universidades, de perfiles, de oferta académica amplia, diversa, ello sin menoscabo de formar profesionales técnicos bachilleres, atendiendo a la necesidad de establecer una sólida vinculación con el sector empresarial y la promoción de una cultura de emprendimiento.

En la construcción de escenarios que contribuyan a la convivencia y paz social, P. Freire, pedagogo latinoamericano plantea la importancia por crear centros culturales por barrio o colonia, rompiendo así con un anquilosado paradigma de la escuela misma al concebirla no sólo como un espacio de formación para la niñez y juventud, sino abierta a la comunidad social con programas de cultura, recreación y deporte que estimulen su desarrollo.

La noción de Educar desde la escuela ha de transitar a la construcción de una sociedad educadora, que como ya lo refería Freire "Nadie educa a nadie, el hombre se educa en comunidad"

