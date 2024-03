Don Fermín construye plaza en su pueblo y exige que lo escuchen. Columna: Historias del Estado Número 33.

“Cuando me fui a Estados Unidos, hace treinta años, la plaza de mi pueblo era sólo un espacio de tierra con piedras como bancas y que, en época de lluvias, se convertía en un tremendo lodazal”, me contó Don Fermín, a quien conocí en un viñedo de California.

“Hoy, inició la construcción de lo que será nuestra plaza cívica y en la que mis nietos podrán jugar y mi familia convivirá con los vecinos”, terminó de platicarme tan agradable señor. Don Fermín me describió con mucho orgullo cómo, gracias a la suma de recursos de un grupo de migrantes de Dolores Hidalgo que él mismo lideraba, y con el apoyo del gobierno de Guanajuato, pudo empujar para construir este espacio que beneficiaría a sus seres queridos que no ve desde hace tres décadas.

Antes de despedirme, Don Fermín me pidió un favor: “Cuando nos volvamos a ver, al menos me saluda, no vaya a ser como otros que ni siquiera escuchan”.

A lo que se refería Don Fermín cuando nos despedimos es a los contrastes. Me explico. Claudia Sheinbaum se reunió el año pasado con un grupo de paisanos en el Million Dollar Theatre de Los Ángeles, California, y, según algunos líderes migrantes como Don Fermín, la entonces pre candidata no quiso responder a temas importantes para su causa. “¡No nos escuchó!”, me dijeron.

Por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz visitó a los migrantes en California y trabajó en la pizca de fresa junto a mujeres jornaleras y platicó con dreamers. Ellos le enfatizaron la importancia de regresar programas como el 3X1 que desapareció el gobierno federal y que, precisamente, era para construir obras en las comunidades de origen de nuestros paisanos.

Mientras Claudia ofreció pocas entrevistas en el Million Dollar Theatre para explicar porqué el gobierno federal ha dejado en el olvido a los migrantes; por su lado, Xóchitl llevó al Senado las peticiones que le hicieron los migrantes para impulsar una iniciativa que recupere programas y mejore la atención en los consulados.

Los migrantes mexicanos como Don Fermín, aman a su país, extrañan a sus familias y hacen hasta lo imposible para beneficiar a sus pueblos de origen. La plaza cívica que impulsó Don Fermín quedó lista en diciembre, temporada de fiestas de fin de año y en la que, puntualmente, regresan miles y miles de migrantes a nuestro país para disfrutar de su tierra, tradiciones y, sobre todo, de sus familias.

Valdría la pena que, al menos en reconocimiento a este amor incondicional de nuestros migrantes, no sólo se les saludara sino que, sobre todo, se les escuchara para construir juntos un mejor país.

En diciembre, Don Fermín volvió a Dolores Hidalgo y vio cómo su esfuerzo y solidaridad se materializaron en un espacio en el que los miembros de su comunidad disfrutaron las tradicionales posadas en un lugar digno y construido con el esfuerzo de quienes un día prometieron volver. Mándanos tu comentario o historia de migrante! Aquí sí te escuchamos y te respondemos!!

Dr. Juan Hernández

Analista de temas de migración

