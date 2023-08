Desde Houston Paco crea APP´s y participa para corregir el rumbo de México

He visitado ya nueve estados de la Unión Americana como parte de mi encomienda en el Frente Amplio por México y he tenido la oportunidad de conocer a personas maravillosas. Por ejemplo, conocí a Paco, originario de Puebla, quien pasó de ser un empleado de seguridad en una empresa en Houston ha emprender su propio negocio de tecnología en su natal Cholula. Paco me platicó: “Juan, con el dinero que envío cada mes a mis familiares abrimos nuestro negocio y contratamos a dos estudiantes de ingeniería para atenderlo. ¿Pero sabe algo? Sé que aún podemos hacer más por nuestro país, por eso, junto a estos jóvenes estamos desarrollando aplicaciones que faciliten la vida a nuestros paisanos, esa es la forma en que ayudamos a corregir el rumbo de México”. Así como Paco, miles de mexicanos que viven en el extranjero no sólo salen adelante y emprenden con su esfuerzo, también han decidido participar en los procesos electorales, porque hoy su voz es más importante que nunca.

El Frente Amplio por México ya no se detiene. Hasta el momento se han cumplido dos de las etapas para la elección de la candidata o el candidato que participará en la contienda presidencial del 2024 y si de algo he sido testigo es que la participación de las mexicanas y los mexicanos que viven en el extranjero va cobrando mayor intensidad. En los viajes que he realizado a la Unión Americana para conformar comités de partición migrante, me he percatado que nuestros paisanos no sólo son conscientes de la relevancia que tiene su participación en los procesos electorales tanto de Estados Unidos como de México sino, sobre todo, he sido testigo del descontento e indignación que la mayoría de nuestros connacionales tiene con la actual situación que atraviesa nuestro país.

Por ejemplo, los principales líderes mexicanos en la Unión Americana exigen acciones muy concretas y lo han hecho a través del Frente Amplio por México, ya que en este movimiento, a diferencia del partido oficialista, sí se ha tomado en cuenta su opinión. Entre sus expectativas, estos líderes exigen atención a los migrantes que viven en los Estados Unidos, fortaleciendo la asesoría legal, trámites y en general los servicios que el gobierno de México les debe acercar mediante los consulados. También buscan que la atención brindada a sus familias en México sea a través de programas sociales que les permita contar con becas para sus hijos, aprendizaje de oficios, educación financiera y capacitación para las amas de casa. Así mismo, piden encontrar alternativas para lograr un efecto multiplicador de las remesas que envían, sobre todo para beneficiar a sus comunidades de origen. Finalmente, están a la espera de más y mejores oportunidades para los migrantes en retorno a través de apoyos para emprender negocios que les permita reincorporarse en el sector productivo, especialmente a los migrantes que son deportados.

Estas voces son las que escucho en cada viaje que realizo a Estados Unidos y se alimentan de la confianza que tienen de aportar su granito de arena para que las cosas en México cambien para bien. Precisamente en estas demandas (muy validas, por cierto, y que ya han tomado nota de ellas las y los aspirantes del Frente Amplio por México) radica la importancia de que las personas que radican en el exterior se inmiscuyan de manera activa. ¡Estos pueden ser parte de los temas que se discutan para integrar el próximo plan de gobierno en nuestro país!

Quienes ya se registraron en la plataforma del Frente Amplio por México han tomado una gran decisión: ser fundamentales en la votación del tres de septiembre, cuando se elija a quien se encargará de corregir el rumbo de nuestro país. Antes de concluir este artículo, Paco me mandó un mensaje de WhatsApp en el que me dice: “Dr. Juan, alcancé a registrarme en el Frente Amplio por México y, a través de las redes sociales, pude ver los foros regionales. Creo que vamos bien, pero hay que apretar el paso para cambiar esto en el 2024. Por lo pronto, yo y mis muchachos estamos trabajando en una aplicación para reunir ideas que ayuden al país”. Al terminar de leer el mensaje de Paco, pensé en los millones de mexicanas y mexicanos que viven en otros países y que ahora mismo están haciendo su propio esfuerzo por la tierra que tanto aman. Darles voz y voto es lo menos que podemos hacer por ellos y por nosotros mismos.





