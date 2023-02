Debates acalorados y veladoras encendidas en honor a migrantes

El pasado 15 de febrero, un autobús cayó a un precipicio en la zona fronteriza de Panamá. Fallecieron al menos 39 personas, de las cuales muchas eran migrantes. Justo ese día tuve la oportunidad de participar en el encuentro "Migration: from security challenges to development perspectives", realizado, coincidentemente, en Panamá. En dicho evento, después de un minuto de silencio propuesto por los organizadores, expuse ante otros especialistas el impacto en Norteamérica de la migración mexicana y centroamericana. Mientras compartíamos nuestras experiencias, en las redes sociales se daba un duro debate entre el actual canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y la ex embajadora de nuestro país en Estados Unidos, Martha Bárcena. El tema: migración.

El movimiento masivo de personas provenientes de Centro América es ya una de las migraciones más complejas en el mundo. Según expertos, el factor económico era una de las principales causas en la década de los setenta; no obstante, esto ha ido evolucionando con el tiempo. Se ha documentado que los conflictos armados de los años ochenta obligaron a muchas personas a escapar (sobre todo las guerras civiles de Nicaragua, Guatemala y El Salvador). De igual forma, en la década de los noventa los desastres naturales contribuyeron a la migración masiva (por ejemplo, el Huracán Mitch, en 1998, considerado el peor del siglo XX en Centroamérica). Y desde el año 2000 se reporta que los desplazamientos han sido, en su mayoría, por los altos índices de inseguridad y las bandas delictivas que asolan a los países centroamericanos.

La migración de personas provenientes de países centroamericanos ha generado una crisis en la frontera entre Estados Unidos y México. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estdos Unidos estima que tan sólo en el 2022 los agentes fronterizos encontraron a casi 2.4 millones de migrantes en la frontera, un aumento de 37%, respecto al 2021. El repunte es consecuencia, sobre todo, del aumento histórico de migrantes provenientes, no sólo de Centroamérica, sino también de países como Venezuela y Cuba. Y si a esto le sumamos las restricciones fronterizas que Donald Trump heredó al actual gobierno de la Unión Americana, como la del Título 42, podemos ver que la “invasión” de miles de migrantes, como lo dicen autoridades fronterizas, está generando una crisis humanitaria. Los especialistas estiman que, si se elimina el Título 42, como posiblemente se efectúe en mayo, según lo anunció el propio gobierno estadounidense, hasta 14 mil personas al día intentarían cruzar la frontera de manera indocumentada.

La crisis migratoria está causando tensión no sólo en la frontera, también afecta de manera profunda a los gobiernos federales de Estados Unidos y México. En una encuesta realizada por Gallup se dio a conocer que “la satisfacción de los estadounidenses con el nivel de inmigración ha caído seis puntos porcentuales durante el último año, siendo el peor nivel de aprobación en una década”. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de Joe Biden no está convenciendo a nadie en materia migratoria. Pero ésta no es la única mala noticia para las intenciones de Biden de recuperar credibilidad con los latinos. La mayoría de los republicanos, en las dos cámaras del Congreso, difícilmente aprobarían cualquier intento por beneficiar a los migrantes en los siguientes meses, ya que en 2024 serán las elecciones presidenciales. Y ni qué decir de la actuación del presidente estadounidense en el tema humanitario: en su primera visita a la frontera con México no se dio el tiempo para entrevistarse con alguno de los migrantes que se encuentran varados, comiendo una vez al día y sin saber cuál será su suerte.

En cuanto a nuestro país, los desencuentros a causa del tema migratorio también fueron tendencia la semana pasada. El actual canciller, Marcelo Ebrard, y la ex embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, sostuvieron una fuerte discusión en redes sociales, derivada de las afirmaciones de Mike Pompeo (Secretario de Estado durante el mandato de Donald Trump) respecto al programa “Quédate en México”. Bárcena aseguró que Ebrard no sólo aceptó que el programa se llevara a cabo, y el cual permitía que retuvieran a los migrantes en la frontera, mientras se resolvía su solicitud de asilo (la mayoría de ellos centroamericanos, por cierto), sino que lo mantuvieran en secreto.

Mientras los gobiernos federales de Estados Unidos y de México atienden la crisis migratoria en la frontera, en los estados seguimos de manera incansable trabajando por los migrantes. Por dar un ejemplo, en mi participación en el encuentro sobre migración, en Panamá, destaqué el protocolo de atención a migrantes en tránsito que desarrollamos en Guanajuato, por instrucciones del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Esta herramienta ha servido para que, a través de la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (Conofam), otras entidades de nuestro país desarrollen su propio protocolo.

La reunión en Panamá concluyó, pero yo no dejaba de pensar en las personas que viajaban en el camión que se accidentó en aquel país. Quienes murieron eran, precisamente, migrantes. Paradójicamente, sus historias, que se apagaron trágicamente ese 15 de febrero, son también parte del foco rojo que enciende las alertas en la frontera de Estados Unidos y México. No supe sus nombres, pero seguramente en sus hogares las veladoras con sus fotos ya los iluminan.

