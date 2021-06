Antena | Medios públicos oficialistas

Es interesante que dentro de las quejas del pasado periodo electoral se encuentre el uso de los llamados medios públicos del gobierno haciendo propaganda política, la última nota la dio el Canal Once a quien se le atribuye haber realizado y difundido un promocional político en el que exhorta a no votar por el llamado “PRIAN”, lo que según la queja fue trasmitido el 2 de junio.

De acreditarse el abierto proselitismo de Canal Once se sentará un criterio interesante que confirmará que no pueden utilizarse recursos públicos con fines electorales; de que ningún medio de comunicación del Estado puede producir y transmitir contenidos para denostar o favorecer a un candidato o partido político.

Y por esa tesitura anda el Canal Catorce del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, al no cumplir con el principio de pluralidad.

Algunos apuntaran que, es goebbeliana la propaganda política desde el Gobierno (aquella con la que Joseph Goebbels, apuntaló la imagen de Hitler y a su dictadura, para mantener a raya o acabar con sus adversarios), pero lo cierto es que no se puede realizar, ni permitir que los medios públicos sean herramienta de proselitismo oficial, eso sólo ha ocurrido en regímenes dictatoriales.

Los medios públicos deben cumplir una función informativa, alejada de cualquier interés político o gubernamental, en suma, ser apartidistas, y más allá de generar divisiones políticas, deben promover la difusión de información imparcial y objetiva, deben ser fuente de la libre expresión para la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática.

No puede concebirse como el propio presidente López Obrador, en su “mañanera” del día de ayer, cuestiona la labor informativa de la radio comercial, “…del comportamiento de las estaciones de radio, de sus noticieros, de que va uno en el automóvil, en el carro, va uno escuchando a un comentarista y todo es en contra, y le cambia uno y es lo mismo. Creo que no hay un solo programa de radio que no ataque al gobierno…”

Ahora resulta que toda la radio tiene que volverse oficialistas para que le guste al presidente y todo mundo vote a su gusto, eso no es democracia y una falta de respeto a las libertades constitucionales.

Interferencias

El pasado 5 de junio los ministros de finanzas de las siete principales economías del mundo (G7) acordaron establecer un impuesto global del 15% a las grandes plataformas tecnológicas, el objetivo es garantizar la equidad fiscal, terminar con paraísos fiscales, y gravar a las empresas en internet que pagan pocos impuestos o de plano no pagan nada en algunos países donde hacen negocios. Justo hoy 11 de junio inicia la cumbre de líderes del G7 donde se prevé se ratificará el acuerdo, además de que se podrían sumar 140 países más en julio próximo.

Ante tal contexto el Gobierno Mexicano ha informado que el impuesto global del 15% sería el único que vendría en el paquete económico 2022, aunque mucho dependerá de lo que acuerde justo hoy el G7.