Antena | IFT: Frena rumores de Claro TV

Cuando se comienza a expandir el rumor o suposiciones sobre decisiones de políticas públicas, es comúnmente porque existe algún temor o se busca presionar para obtener una resolución en cierto sentido.

De ahí, que fue oportuna la aclaración del Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el sentido de que no hay una inminente aprobación para autorizar la prestación del servicio de televisión al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T) a través de su filial Claro TV.

Por otra parte, puntualizó de que dicha filial forma parte del grupo de interés económico del AEP-T (América Móvil y donde está Telmex) por lo que habría que analizar con mucho cuidado su caso. Además, aclaró que el procedimiento está en estudio e implica una complejidad enorme que amerita análisis jurídicos, económicos, de competencia económica y técnicos, por lo que no se aprecia una resolución precipitada o forzada; lo que frena el rumor y la desinformación.

La aclaración es de lo más pertinente, ya que otorga certeza jurídica al sector de las telecomunicaciones ante la posibilidad de liberalizar al monopolio, no obstante, la puntualización sobre el procedimiento sería importante que el Pleno del IFT esté en la misma tesitura, de no adoptar una decisión precipitada que omita considerar todos los elementos de estudio, así como el contexto que implicaría dar mayor poder de mercado al preponderante.

Al respecto, expertos del centro de análisis de The Competitive Intelligence Unit han expresado que autorizar el servicio de televisión a Claro TV, exacerbaría el desequilibrio competitivo y se habilitaría una ruta de mayor reconcentración de mercado, además de dar al traste a la reforma de telecomunicaciones de 2013.

En efecto, sería una franca violación legal por la que se busca darle la vuelta a la Constitución y a la Ley del sector, simplemente, la prohibición la tiene desde su título de concesión y su marcada presencia en el mercado no la puede esconder.

Interferencias

Es absurdo que haya algunos exfuncionarios del IFT y COFECE que estén pronunciándose por no regular a las grandes plataformas, refieren que no puede haber una regulación general para todos debido a que son muy diversos entre sí, como si no hubiera posibilidad de establecer reglas y principios generales desde la ley.

Además de que desdeñan seguir las tendencias regulatorias de países más desarrollados como si no fuera posible adecuar la regulación y buenas prácticas internacionales a la realidad de cada país, lo cierto es que no se puede dejar de legislar en la materia bajo el argumento de que son realidades distintas.

Contrario a estos exfuncionarios, la tendencia es dejar de proteger a las grandes plataformas y hacerlos más responsables frente a los usuarios, por situaciones como el uso no autorizado de datos personales, el ocultar o sesgar información a la población, o por privilegiar sus propios contenidos, hay países como Australia, Francia e Inglaterra donde ya han actuado.