Antena | 2022: el ejercicio de la libertad de expresión

Se está a unos días de concluir el año 2022, acontecimientos, anécdotas y hechos desde diversas esferas de la vida cotidiana y del país, se podrán contar. Una de ellas es la reflexión sobre el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, no se trata sólo, la que con un gran profesionalismo realizan los periodistas, conductores o comentaristas, sino cualquier individuo en esta nación.

Al iniciar el año de 2019, apuntaba que la relación Estado – Medios de Comunicación, me refiero –en particular- a los electrónicos e impresos, comenzaría a vivir algunas variantes, que no sería extraño que la “tentación del poder político” busque limitar su actividad, en mucho contribuirá el valor de quienes ejercen el periodismo de no permitir la repetición de episodios vergonzosos, que se escudan en el discurso de la democracia, cuando en realidad en el fondo sus palabras son de censura, por el simple hecho, que no les gusta que los critiquen.

Y en efecto desde la estructura del poder político se ha estigmatizado la labor del periodismo, cuando su finalidad es informar y dar una opinión, que cada ciudadano que la lee o escucha valorará su importancia y posiblemente hará su propia reflexión, para de ahí expresarla libremente en su entorno. El propio Benito Juárez, señalaba “la emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como es libre el hombre la facultad de pensar”.

La labor de los medios de comunicación es informar y en el actual entorno, México es el país más peligroso para ejercer la labor periodística, los asesinatos, atentados, ataques desde el poder, una estructura gubernamental ineficaz para la defensa de la prensa y hasta minimizar los riesgos de su labor, no han dejado otro camino al gremio periodístico más que unirse, ya sea espontáneamente o a través de asociaciones.

Tal es el caso de Alianza de Medios Mx, es una asociación civil sin fines de lucro, independiente y apartidista, “integrada por representantes de medios de comunicación mexicanos a los que une la convicción de que las libertades de expresión y de prensa son componentes fundamentales en una democracia, como lo señala la Carta Democrática Interamericana”.

Este año organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Organización de Estados Americanos y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han manifestado preocupados por lo que está ocurriendo en el ejercicio del periodismo en México y sus pronunciamientos coinciden plenamente, por el respeto y garantías para la labor de la prensa.

Y así al concluir el 2022, año proclamado en honor a “Ricardo Flores Magón”, cabe traer unas de sus palabras: “Los gobiernos justificados, aquellos cuyos actos responden a la opinión general y al sentimiento público no temen ni pueden temer a la prensa”.