Ante intentona destructora del INE

Juan Miguel Alcántara Soria

Los obispos decidieron no callar ante tentativa de López Obrador de desaparecer al INE. Y lo defienden diciendo así: “Expresamos nuestra franca preocupación por el impulso que se da a una reforma constitucional (de 18 artículos) en materia electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva. Más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país; reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista. Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”.

Reconocen al INE como institución ciudadana, autónoma de los poderes públicos, que ha conducido los últimos 25 años procesos: “justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma pacífica y legal”.

Los obispos, como muchos otros, responden en su alegato a favor del INE, a las sinrazones con las que AMLO propone: (I) Desaparecer al INE para crear algo no autónomo, un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, dependiente del gobierno en turno, como fue antes del IFE, que no llevaría el padrón electoral y por tanto no expediría la credencial para votar con fotografía, y facilitaría el uso clientelar de listas de electores. (II) Elegir consejeros y magistrados electorales por voto popular, lo que politizaría la conducción de instituto y tribunal, con candidatos militantes y activistas de partidos. Ahora se eligen candidatos a consejeros del INE a expertos por méritos, reduciendo interferencia de partidos, al seleccionar académicos a los finalistas a proponer al legislativo, para que éste los vote. (III) Centralizar la organización de todas las elecciones, desapareciendo los organismos estatales, desconociendo somos república federal. (IV) Reducir al Senado de 128 a 96, a la Cámara de Diputados de 500 a 300 miembros y a los Congresos locales, al elegir en listas, eliminando: distritos electorales, legisladores de mayoría relativa, y el vínculo ciudadano-representante. Así fortalecen mafiocracias y trastocan sistemas bicameral y federalista. (V) Reducir financiamiento a organismos electorales y a partidos -a éstos solo dable en campañas-, lo que aumentaría el financiamiento ilícito de la delincuencia y de otros grupos de poder que prostituirían aún más la vida pública. (VI) Ampliar la propaganda gubernamental en procesos electorales, y en cambio, (VII) Reducir tiempo de publicidad de partidos y autoridades electorales en radio y tv durante los mismos. (VIII) Disminuir porcentaje de participación ciudadana para revocación de mandato vinculante, que recién fue “ratificación”. (ix) Ampliar el voto electrónico, y disminuir diputaciones locales y en parte senadores, es lo único rescatable.

Como dicen los obispos (firma también el de Irapuato): “no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”. Y es que, desde que se inventó en Atenas, la condición básica de toda democracia son demócratas, esto es, ciudadanos que aprendieron a deliberar entre sí, para buscar resolver en común lo que es mejor en cada circunstancia para su ciudad, estado, país.

Hoy padecemos grave déficit de ciudadanía (hay más masa que pueblo, más jefes que líderes, más mediocracia que meritocracia), en medio de empobrecimiento mayor de las masas, y de empoderamiento narco-militar. Dejemos el valemadrismo. Quien se haga gusano, no se queje si lo aplastan. El INE es condición necesaria de derechos ciudadanos y patrimonio de todas y todos.

Tomemos calles y plazas pacíficamente el domingo 13. (En Irapuato, la salida es del Parque Irekua, a las 10:30 am). #ElINENoSeToca.