Aguas Profundas | Piratas imparables en Pemex

Las plataformas petroleras en la Sonda de Campeche han agotado todos los recursos que tienen para intentar frenar los ataques de los piratas que deambulan con información de primer nivel y conocimiento de todas y cada una de las unidades afectadas. Las sospechas de que hay informantes de primer nivel en Pemex Exploración y Producción crecen y hasta ahora no hay detenidos.

Los testimonios de los petroleros relatan cómo son atacados en momentos donde realmente son vulnerables y no hay protección federal cerca, saben rutas y llegadas, su coordinación es importante y a lo largo de este año se han ido convirtiendo en piratas cada vez más audaces.

¿Qué hace la autoridad mientras los piratas abordan con violencia las instalaciones petroleras en mar abierto? Bueno, los regaña. De acuerdo con los documentos oficiales las principales críticas que hace la autoridad marina es que no hay denuncias oficiales de parte de los afectados, no hay medidas de protección física para detener a los grupos delictivos en las entradas de las plataformas petroleras, no usan el Sistema de Alerta de Protección de Buque.

Eso sí, recomiendan “contar con medios de comunicaciones para reportar los intentos de abordaje a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, y efectuar las coordinaciones entre las Instituciones de seguridad de acuerdo al protocolo correspondiente” y “mantener actualizados los contactos de coordinación”.

Al mes de julio pasado la Secretaría de Marina sólo tiene 10 casos reportados y ninguno de ellos levantó un acta ante la autoridad competente.

La cifra negra de asaltos a plataformas petroleras en los mares de Campeche, de acuerdo con los petroleros, es de por lo menos el doble. Los reportes que se hacen no siempre tienen buen fin y en algunas ocasiones llevar a cabo la denuncia es lo mismo que poner una pistola en su cabeza, dicen los involucrados.

Los piratas tienen mucha información de las plataformas, de los navíos que los asisten y de sus trabajadores. La manera en que operan es variada, de pronto toman una embarcación de pescadores o usan lanchas menores incluso ribereñas a pesar de estar mar adentro. De acuerdo con los reportes los piratas atacan en varios grupos cada uno de por lo menos 15 personas.

Las zonas en donde se han llevado a cabo los ataques son en las inmediaciones de la barra de San Pedro, en Frontera, y en Dos Bocas. Atacan buques, plataformas y hasta centros de proceso para pedir, literalmente, derecho de piso.

Buzos.

1.-Pues el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, es el nuevo coordinador de la Comisión de Energía de la Conago y su meta es asegurar el suministro oportuno, suficiente y accesible de energía, que resulta fundamental, para la vida de millones de mexicanos.

2.-Mauricio Reyes Caracheo, titular de la Agencia de Energía de Querétaro, presentó las propuestas de la Agenda Temática, Agenda Temática Priorizada y Programa de Trabajo Calendarizado. Los temas principales son energías renovables, electricidad, hidrocarburos y electrificación de viviendas alejadas de la red, y así mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados y reducir la emisión de gases efecto invernadero.