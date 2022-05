Aguas Profundas | La barda de Calderón que canceló EPN

El proyecto presidencial de la refinería de Dos Bocas costó ya, en pesos pagados, 175 mil 771 millones de pesos que es el 82% del avance financiero e la obra. Los defensores de la 4T tienen como frase favorita que es un mejor proyecto que el de Calderón, cuando la realidad es que AMLO usó como base ese mismo proyecto.

La razón por la que el gobierno de Calderón no siguió con el proyecto fue porque no había las condiciones económicas suficientes para hacerlo, de cualquier forma, el proyecto sobrevivió hasta diciembre de 2012 cuando la administración de Enrique Peña Nieto lo revisó y mantuvo hasta 2013.

Se pagaron, para ese entonces, unos 105 millones de pesos por la barda más mil 500 millones de pesos por 700 hectáreas en la zona cercana a Tula, que se le pagaron al gobierno de Hidalgo.

La refinería Dos Bocas dice el presidente será inaugurada el 2 de julio. Para ese entonces, de acuerdo con el cronograma disponible, la refinería se habrá construido en tres años y medio, un tiempo record sin duda; con un costo de 9 mil millones de dólares, algo que todavía falta de ajustar porque, la realidad que se presenta incluso en sus propias métricas es que hacen falta todavía mucho para alcanzar la meta.

Según Pemex, la terminación mecánica de la refinería va a estar lista en julio próximo, que es cuando se pasan a precomisionamiento y arranque. En ese sentido, el avance que reporta ICA es del 82%, Samsung reporta 78% de avance, Techint tiene un reporte del 60% y el de Proyecta/idinsa es del 67%.

Los especialistas dudan de estos números, pero, más allá de estos reportes. Es prácticamente imposible hacer los montajes, con la precisión y seguridad requerida, en dos meses.

Ninguno de estos números nos dice que la refinería esté probando equipos completos, ya sea nacionales o extranjeros, el avance total en la tubería, por ejemplo, es del 44%, es decir, falta mucho más de la mitad. En el caso de cable el avance es del 5%, en acero estructural tiene 76% y en concreto 80%. con esos números no se puede llegar a creer que puedan probar los equipos y menos que funcionen comercialmente ya no digamos este año, el 2023.

El gasoducto es de 65.6 kilómetros y ya tienen 65% de avance, le falta por ejecutar el tramo que va de Cactus a Cunduacán, y esa parte va a tardar por lo menos un año más. Lo que ya está terminado es lo que va de la refinería Dos Bocas a Cunduacán. Pueden ser hasta buenos números, pero difícilmente se puede hablar de que estarán listas el 2 de julio próximo.

La administración del proyecto está tomando muchos riesgos para avanzar y entregar las mejores cuentas posibles al presidente. El acueducto está en un avance del 92%, pero se requieren más de tres meses de pruebas que se harán hasta que se termine la obra de 28 kilómetros de largo. Lo que se va a tener completo es lo del interior de la refinería.

Buzos

1.- Asombro, cuando no indignación, causaron los comentarios de la Comisionada de la CRE, Norma Leticia Campos, cuando en el foro de Mujeres en Energía no se le ocurrió otra cosa más que mostrar una gráfica que da cuenta del mayor número de asesinatos de hombres que de mujeres. Como si pudieran ser comparables o no se entendiera el concepto de feminicidio“¿Feminista? No, soy humanista”, dijo.