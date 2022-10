Aguas Profundas | Alerta en el T-MEC

La idea de que el equipo de Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, se haga cargo de las consultas energéticas tiene muy contento a dos personajes clave: Rocío Nahle, que se desdice de todo lo dicho - y hecho- con Tatiana Clouthier; y Manuel Bartlett. Pero le preocupa, y mucho, a la cancillería que estaba trabajando horas extras intentando evitar llegar a los paneles comerciales.

La gente de Marcelo Ebrard lo tiene claro, ellos necesitaban darle alguna señal a Estados Unidos y a Canadá, en las siguientes semanas al cambio de titular de la Secretaría de Economía, de que sí quieren moverse y que sí están atendiendo sus preocupaciones. Tienen pues que demostrar resultados.

Pero, por lo que se sabe, en este momento ya es inevitable llegar al panel y perderlo, Hoy México no atiende lo que piden Canadá y Estados Unidos, no hay disposición del presidente y menos de Buenrostro que ya se deshizo de la totalidad de los especialistas de la oficina de la consultoría jurídica de comercio, los nuevos no saben ni dónde está la engrapadora y menos en qué están parados.

La negociación al interior de la 4T tenía dos caminos, uno entre Clouthier y AMLO, que claramente sabía todo lo que ellas hacía; y otra de los duros con el presidente, hoy esas dos versiones desaparecieron y hay algo muy importante en todo esto: Todos se olvidan de Canadá, que tiene mucha presión encima por una simple razón: sus fondos de pensión están invertidos en México y no los pueden perder nada más porque sí, por una ocurrencia de la 4T. El actual presidente agotó todo su parque con Ken Salazar y el USTR, y olvidaron Canadá y ahora resulta que va a necesitar que los empresarios mexicanos sean los que hagan lobby con los canadienses

Que se sepa al gobierno canadiense no le va a temblar la mano para hacer lo que se tenga que hacer para salvaguardar sus inversiones. Entonces el mensaje es que no se le puede olvidar a los que van a resolver esto es que no es una decisión política. A poco Justin Trudeau le va a decir a sus pensionados: “perdimos todo porque en México hubo cambios y las inversiones de sus pensiones ya se esfumaron” es de dudarse que puedan transitar con algo así y la disyuntiva es o les resuelves o a pagar las indemnizaciones

Buzos

1.- Se suponía que el presidente López Obrador se reuniría con John Kerry, el enviado especial para Cambio Climático, que visitará Hermosillo, el viernes por la tarde y que juntos harían una visita a la planta de energía solar de Puerto Peñasco; sin embargo, la agenda de Kerry la canceló, unos nos dicen que es por un tema de seguridad aunque otros aseguran que tiene que ver con la controversia comercial que actualmente sostienen México y Estados Unidos. Por lo pronto, las actividades con Kerry se concentran en Hermosillo, a puerta cerrada y llega y se va.

2.-En la comparecencia del director de Pemex, Octavio Romero, se afirmó que las metas de la producción petrolera por parte de las empresas privadas se habían incumplido, deberían de haberse llegado a 209 mil barriles de petróleo diario y sólo se llegó a 63 mil barriles. Lo que no dijo, porque no conviene a la narrativa de la 4T, es que hay un ambiente no propicio para las inversiones privadas en energía en general y en petróleo en particular, básicamente estamos hablando de trasnochados asesores que se la pasan amenazando con expropiar y así ¿Quién quiere invertir?